Brad Pitt ambasadorem marki De’Longhi

De’Longhi, producent ekspresów do kawy, ruszył z pierwszą międzynarodową kampanią “Something Perfetto” z udziałem Brada Pitta jako ambasadora marki.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 07-09-2021, 16:02

De’Longhi, producent ekspresów do kawy, ruszył z pierwszą międzynarodową kampanią “Something Perfetto” z udziałem Brada Pitta jako ambasadora marki. / fot. materiały prasowe

W spocie widz może zobaczyć wycinek z dnia Brada Pitta. Począwszy od porannego kupna ziaren kawy, przez podróż motorem trasą widokową u wzgórz otaczających Los Angeles, aż po tankowanie na stacji benzynowej, gdzie jest kuszony zapachem kawy - przez cały czas oczekując tego upragnionego momentu powrotu do domu i relaksu przy pysznym cappuccino.

Brad Pitt perfetto ambasadorem

- Wierzymy, że Brad Pitt jest idealnym ambasadorem marki. Jego styl i charakter świetnie oddają ducha De’Longhi, którego można określić jako śmiały i międzynarodowy, ale jednocześnie elegancki i wyszukany - mówi CEO De’Longhi Massimo Garavaglia.

Wybór Brada Pitta było podyktowany czymś więcej niż chęcią angażu do projektu międzynarodowej gwiazdy. Pitt jest uznanym aktorem i producentem zaangażowanym w walkę o ochronę klimatu, kolekcjonerem sztuki, miłośnikiem architektury i designu. Przede wszystkim jednak roztacza wokół siebie atmosferę tajemnicy pomimo światowej sławy. Ta nuta niedopowiedzenia jest też obecna w brand identity De’Longhi - firmy przywiązanej do swoich włoskich korzeni, pełnej zamiłowania do harmonii i elegancji, która wymyka się stereotypom i jest dostępna na całym świecie.

Kampania ujawniająca ambasadora marki wystartowała 2 września i potrwa do końca roku.