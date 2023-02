Polacy jedzą zbyt mało warzyw i owoców. Zalecenia FAO oraz WHO mówią o konieczności codziennego jedzenia 400g warzyw i owoców. Wskazały to jako cel niezbędny dla wszystkich krajów. Tymczasem Polacy średnio jedzą 283g na osobę – mówiła Barbara Groele, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) podczas konferencji, która odbyła się w Senacie RP w dniu 15. lutego br.

Branża owocowo-warzywna potrzebuje długofalowej strategii /fot. PTWP

Polacy jedzą zbyt mało warzyw i owoców

Wskazała, że Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na spożycie warzyw i owoców jako element diety, który może przyczynić się do zmniejszenia licznych chorób niezakaźnych, a także przyczynić się do wydłużenia życia, ze względu na korzystny wpływ błonnika pokarmowego, witamin i składników mineralnych. Z kolei zbyt niskie spożycie jest łączone przez WHO z ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia i zwiększeniem ryzyka wielu chorób.

Polska liderem w produkcji warzyw i owoców

Polska jest trzecim największym producentem owoców i warzyw, z roczną produkcją prawie 10 mln ton. Produkcja w sezonie 2022/2023 wg danych GUS była bardzo dobra i kształtowała się na poziomie: jabłka - 4200 tys. ton, wiśnie – 183 tys. ton, truskawki – 180 tys. ton, maliny 105 tys. ton, porzeczki czarne i czerwone 142 tys. ton, natomiast warzywa: ogórek gruntowy – 140 tys. ton, pomidor gruntowy – 166 tys. ton, cebula – 643 tys. ton, kapusta – 650 tys. ton, marchew – 590 tys. ton, a kalafior 135 tys. ton.

Zwiększenie spożycia warzyw i owoców w Polsce do rekomendowanej ilości minimum 400 g dziennie, zwiększyłoby zapotrzebowanie na te produkty o ok. 1,68 mln ton rocznie. Pamiętajmy, że wysokiej jakości przetwory owocowo-warzywne, w tym soki, obok świeżych owoców i warzyw, również są jednym ze sposobów na zwiększenie spożycia ich w społeczeństwie - mówiła Barbara Groele.

Potrzeba strategii na wiele lat

Podkreślała, że trendy żywieniowe oraz rosnąca świadomość konsumentów wywierają wpływ zarówno na producentów owoców i warzyw, jak i ich przetwórców. Producenci i przetwórcy mogą realnie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych, również przez promocję wysoko wartoścowych produktów owocowo-warzywnych, uzupełniających codzienną dietę w cenne i niezbędne składniki.

Bardzo istotna jest długofalowa strategia rozwoju branży i wzmacnianie konkurencyjności polskich produktów, producentów owoców, warzyw oraz ich przetworów, a tym soków, a tym samym zwiększanie spożycia i ich eksportu. Strategia ta musi również zakładać przeciwdziałanie wszelkim próbom obniżania atrakcyjności przetworów wykonanych z warzyw i owoców w oczach opinii publicznej - podkreślała Barbara Groele

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl