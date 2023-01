Google celebruje w swoim najnowszym Doodle coraz popularniejszy także w Polsce napój bubble tea. Jak go zrobić w domu i z czego się składa? Zobacz tradycyjny przepis na bąbelkowatą herbatą z kulkami tapioki.

Bubble tea - przepis. Jak zrobić napój bubble tea w domu? | fot. Pixabay

Historia napoju bubble tea sięga początków lat 80-tych na Tajwanie, który słynie z herbat najlepszej jakości. Od tego czasu bąbelkowa herbata stawała się coraz bardziej popularna w krajach azjatyckich. Epidemia bąbelkowej herbaty rozprzestrzeniła się także w Ameryce, gdzie w niedługim czasie bubble tea zyskało miano kultowego napoju, zwłaszcza wśród młodzieży. Stąd już krok do Europy, w tym Polski.

Czym jest bubble tea?

Bubble tea (zwane również z ang. boba) to smakowe herbaty mleczne i owocowe, które mogą być podawane na gorąco lub na zimno. W bubble tea znajdują się żelowe kuleczki na bazie kwasu alginowego (nazywanego popping boba), galaretki, ale przede wszystkim perełki tapioki, które zasysa się przez grubą słomkę. Bazą do stworzenia bubble tea jest najczęściej czarna i zielona herbata.

Sklepy i kawiarnie na całym świecie wciąż eksperymentują z nowymi smakami, dodatkami i mieszankami. Miód spadziowy, matcha, malina, mokka - w bubble tea jest miejsce na wiele smaków.

Google honoruje bubble tea w Google Doodle

Użytkownicy Google wchodząc od 28 stycznia na stronę główną wyszukiwarki mogą zagrać w minigrę, w której do przygotowania jest tradycyjna, tajwańska bubble tea.

- Zaspokój swoje pragnienie i przygotuj pyszną filiżankę herbaty bąbelkowej w dzisiejszym interaktywnym Doodle, w którym występuje rdzenny tajwański pies pasterski z Formosy, a także ekipa znajomych postaci z Doodle! - czytamy w opisie na stronie Google.

Google Doodle wzięło na warsztat bubble tea. Animacja: Google Doodle



Jak zrobić tradycyjne bubble tea w domu? Przepis

Składniki na bubble tea:

woda - 300 ml,

czarna herbata - 10 g,

czarna tapioka - 30 g,

mleko sojowe - 300 ml,

miód lub syrop klonowy - 50 g.

Sposób przygotowania bubble tea krok po kroku:

Krok 1. W zimnej wodzie należy namoczyć tapiokę i pozostawić ją na noc. Następnego dnia zalać herbaciane liście wodą i gotować przez kilka minut. Wyjąć liście i ponownie umieścić w naczyniu napar.

Krok 2. Zagotować herbatę z dodanym do niej mlekiem sojowym i zdjąć z ognia, gdy pojawią się bąbelki. W innym naczyniu gotować przez 3 minuty tapiokę (w wodzie, w której była moczona). Kulki z tapioki należy odcedzić i przełożyć je do naczynia, z którego będziemy pić bubble tea (powinna być to wysoka szklanka).

Krok 3. Zalać tapiokę miodem lub syropem klonowym, po czym dolać mleko sojowe z herbacianym wywarem. Wymieszać i podawać z grubą słomką.

