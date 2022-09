Budowa nowej fabryki PepsiCo w Środzie Śląskiej jest na półmetku. Tomasz Bronny zostanie dyrektorem zakładu.

Tomasz Bronny dyrektorem zakładu PepsiCo w Środzie Śląskiej /fot. materiały prasowe

Trwa budowa fabryki przekąsek PepsiCo k. Środy Śląskiej. Na terenie budowy pracuje zespół ok. 300 osób.

Nowy zakład PepsiCo k. Środy Śląskiej. Kiedy powstanie?

Minął rok od położenia kamienia węgielnego, a zakład jest w ponad 50% gotowy do oficjalnego otwarcia fabryki, które nastąpi w pierwszym półroczu 2023 r.

Łączna zadaszona powierzchnia zakładu produkcyjno-magazynowego wraz z oczyszczalnią wyniesie ponad 55 tys. m2. Powstaje także automatyczny magazyn wysokiego składowania. Cała inwestycja rozłożona na dwa etapy zostanie zrealizowana do 2025 roku.

Fabryka PepsiCo obok Środy Śląskiej zatrudniła do tej pory ok. 40 osób. Poszukiwani są automatycy, specjaliści i technicy do działu oczyszczalni ścieków, operatorzy maszyn, technicy utrzymania ruchu, a także pracownicy laboratorium. Docelowe zatrudnienie w nowej fabryce wyniesie około 500 osób.

Nowy zakład PepsiCo. Znamy dyrektora fabryki

Od września 2022 r. od strony funkcjonalnej zakładem kieruje Tomasz Bronny, który pracuje jako starszy kierownik zakładu produkcyjnego k. Środy Śląskiej. Wcześniej Tomasz przez 2 lata zarządzał m.in. fabryką przekąsek PepsiCo Polska w Grodzisku Mazowieckim.

Pod kątem technicznym działania na terenie budowy obiektu, od momentu położenia kamienia węgielnego pod jego budowę w minionym roku, nadzorował Krzysztof Dudziński, starszy lider projektu. Będzie on zarządzał dalszymi pracami technicznymi w kompleksie.

W nowym zakładzie PepsiCo w Środzie Śląskiej z ziemniaków będą produkowane chipsy Lay's, Lay’s Oven Baked, a z kukurydzy nachosy Doritos. Produkty te trafią do ponad 20 europejskich krajów.

