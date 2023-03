Hikmet Ersek, były prezes Western Union, dołącza do rady doradczej waterdrop – spółki, w którą zainwestował Novak Djoković. Obejmuje funkcję specjalnego doradcy dyrektora generalnego i członka rady doradczej firmy, która zajmuje się produkcją rozpuszczalnych w wodzie kapsułek oraz ograniczaniem plastiku w branży napojów.

Były prezes Western Union dołącza do waterdrop; fot. mat.pras.

Hikmet Ersek dołącza do rady doradczej waterdrop

Jego dołączenie do marki ma wesprzeć planowany szybki rozwój działu produktu i ekspansję marki na całym świecie. Firma chce zdobyć pozycję lidera w branży napojów, dzięki swoim innowacyjnym rozpuszczalnym Mikrodrinkom, promowaniu odpowiedniego nawadniania się przy jednoczesnym zachowaniem dbałości o środowisko.

Kim jest Hikmet Ersek?

Hikmet Ersek jest menadżerem z ponad 35-letnim doświadczeniem zdobywanym w globalnych koncernach w branży finansowej i technologicznej. Pod jego kierownictwem Western Union rozszerzył swój globalny zasięg na niemal wszystkie kraje i zakątki świata.

- Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu firmy waterdrop w roli specjalnego doradcy i członka rady doradczej. Jestem pod wrażeniem innowacyjnych produktów firmy oraz ich zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonego środowiska – komentuje Hikmet Ersek.

Waterdrop - plany rozwoju

Szybko rozwijająca się marka waterdrop działa już w Europie, Singapurze, a od niedawna z sukcesem rozwija się także na rynku amerykańskim. W najbliższych miesiącach firma rozpocznie działalność w kilku kolejnych regionach świata. Waterdrop® chce przyspieszyć swoją ekspansję, żeby ugruntować pozycję globalnego lidera w dziedzinie promowania odpowiedniego nawadniania organizmu.

Jestem zaszczycony, że otrzymaliśmy wsparcie od takiego lidera biznesu, jakim jest Hikmet Ersek – powiedział Martin Murray, CEO & założyciel waterdrop.

Novak Djoković ambasadorem waterdrop

W połowie stycznia 2023 roku Novak Djokowić dołączył do waterdrop w roli inwestora i długoterminowego globalnego ambasadora. Marka dba o to, aby światowej klasy turnieje tenisowe dla mężczyzn ATP Tour – Australian Open, French Open, Wimbledon oraz US Open – stały się przestrzenią wolną od plastikowych butelek. Stąd pojawiły się na nich specjalne ławki służące do nawadniania, spełniające funkcję dystrybutora wody pitnej dla zawodników w trakcie trwania meczu.

Waterdrop - co to za firma?

Waterdrop to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii . Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia — wodą.

