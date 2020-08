Caffè Vergnano będzie sprzedawać kawę w opakowaniach z odzyskanego plastiku

Nowa odsłona 3 kilogramowego pojemnika z kawą to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju firmy. Projekt pojemnika został stworzony we współpracy z organizacją non-profit Coripet, dążącą do gospodarowania plastikiem w obiegu zamkniętym. Nowy pojemnik na kawę składa się w 50% z odzyskanego plastiku R-PET. To maksymalna ilość tego materiału dozwolona przez włoskie prawo przy opakowaniach mających kontakt z żywnością. Materiał R-PET, z którego powstaje opakowanie to końcowy efekt recyklingu plastikowych butelek PET.

- Dzięki nowej technologii o połowę zredukowaliśmy wykorzystanie plastiku pochodzącego ze źródeł nieodnawialnych. Zmniejszyliśmy również pojemność nowego pojemnika z 3 kg do 2,5 kg. Pozwoli to na zachowanie odpowiedniej świeżości i najwyższej jakości kawy – mówi Carolina Vergnano.

– Cieszymy się, że możemy wykorzystać wszechobecne butelki PET jako surowiec do produkcji opakowań. Niezwykle ważna jest jednak ciągła edukacja społeczeństwa w podstawowej kwestii, jaką jest sortowanie śmieci. To pierwszy, ale jeden z najważniejszych kroków dążenia do gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym – dodaje Carolina Vergnano.

W nowych 2,5 kilogramowych pojemnikach Caffè Vergnano, stworzonych z myślą o segmencie HoReCa, dostępne są dwa blendy: 1882 Original i 100% Arabica BIO Organic. Mieszanka Original charakteryzuje się delikatnym aromatem z wyraźnie wyczuwalnymi nutami miodu oraz owoców. Obecność staranie wyselekcjonowanej Robusty, zapewnia kawie orzechowy kolor oraz wyjątkowo kremową piankę. Z kolei mieszanka BIO Organic wyróżnia się wolno palonymi ziarnami Arabiki. Pochodzą one wyłącznie z certyfikowanych, zrównoważonych upraw, które spełniają najwyższe ekologiczne standardy