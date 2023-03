Azjatycki miliarder Mukesh Ambani, właściciel koncernu Reliance Group, zamierza ponownie wprowadzić na rynek kultową 50-letnią markę napojów Campa Cola. Czy PepsiCo i Coca-Cola mogą czuć się zagrożeni?

Kultowa marka napojów Campa Cola wkrótce ponownie będzie dostępna w Indiach; fot. shutterstock.com

Campa Cola powraca na rynek

Mukesh Ambani kupił markę od jej twórców, Pure Drinks, w sierpniu zeszłego roku za 220 milionów rupii (2,7 miliona dolarów). Napój ma być dostępny już tego lata w Indiach. Oferowany będzie w trzech smakach: cola, cytrynowym i pomarańczowym.

Rzecznik Reliance powiedział gazecie 'The Times of India', że ​​firma ma nadzieję "zainspirować konsumentów z różnych pokoleń do ciepłego przyjęcia tej prawdziwie kultowej marki".

Napój był popularny w latach 70. i 80. XX wieku. O jego historii i plany dotyczących reaktywacji donosi BBC.

Campa Cola. Historia i przyczyny popularności

Historia Campa Coli (pierwotnie pisana jako Campa-Cola) w Indiach rozpoczęła się tam, gdzie zakończyła się historia Coca-Coli.

Coca-Cola, która pojawiła się w tym kraju w latach 50. XX wieku, była najpopularniejszą marką napojów bezalkoholowych do lat 70. Zmiana polityki rządu w 1977 roku miała zmusić Coca-Colę do rozwodnienia swoich udziałów w indyjskich firmach, a także do ujawnienia "tajnej receptury" koncentratu, z którego produkowany był słynny napój. Nie chcąc tego robić, Coca-Cola wycofała się z Indii. Aby wypełnić próżnię powstałą po nieobecności marki, rządowa firma wprowadziła na rynek Double Seven (77), ale napój nie spotkał się z akceptacją konsumentów.

Dlatego też Pure Drinks, główny dystrybutor Coca-Coli w Indiach, wykorzystał okazję do wprowadzenia na rynek własnego napoju gazowanego. Nazywał się Campa Cola i używał tej samej czcionki co Coca-Cola. Rodzima marka napojów bezalkoholowych szybko zyskała popularność jako napój dla młodych ludzi.

Kultowe reklamy Campa Coli

Reklamy marki miały młodzieńczy urok, zapadające w pamięć slogany i silne narodowościowe powiązania. Hasło reklamowe "The Great Indian Taste" jest nadal kojarzone z marką.



Zarówno spoty reklamowe, jak i reklamy drukowane Campa Coli były zabawne i pełne werwy oraz często podkreślały celebrowanie bycia razem. Napój szybko więc stał się hitem wśród dzieci i młodzieży i był nieodłącznym elementem przyjęć urodzinowych i rodzinnych wycieczek.

Jednak są i tacy, którzy wspominają Campa Colę jako substytut i imitację kultowej amerykańskiej marki.

- Campa smakowała dobrze, ponieważ nie mieliśmy innych opcji - pisał w 2009 r. felietonist 'New York Timesa' Santosh Desai.

Pepsi i Coca-Cola w Indiach

Jednak pomimo popularności wśród młodzieży, marka zaczęła podupadać pod koniec lat 90., po tym jak ówczesny minister finansów Manmohan Singh wprowadził reformy liberalizujące indyjską gospodarkę. Zmiany ułatwiły zagranicznym markom prowadzenie biznesu w kraju, a Coca-Cola ponownie weszła na rynek.

Pepsi i Coca-Cola wyprzedziłyby Campa Colę agresywnymi kampaniami marketingowymi i rozległymi sieciami dystrybucji.

Campa zamknęła swoje rozlewnie w stolicy Delhi w 2000 roku i wkrótce napój zniknął ze sklepów i straganów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl