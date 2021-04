CEO Coca-Cola HBC: Zdolność adaptacji oznacza zwycięstwo

W czasach gdy konsumenci i klienci wymagają więcej, zwyciężają tylko ci, którzy mają zdolność do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków. Coca-Cola HBC świadomie inwestowała w kluczowe kompetencje i odpowiednie nastawienie pracowników.

Spółka wzmacniała infrastrukturę technologiczną oraz inwestowała w odporność łańcucha dostaw. Dzięki temu w najbardziej wymagającym okresie lockdownu, nie wstrzymano produkcji w fabrykach nawet na jeden dzień.

Coca-Cola weszła także na rynek kawy i widzi tu duży potencjał w nadchodzącej dekadzie.

- W Coca-Cola HBC na początku każdego roku poddajemy precyzyjnej analizie ostatnie 12 miesięcy, aby uchwycić te elementy, które były kluczowe dla naszej działalności oraz relacji z interesariuszami. Rok, którego głównym kontekstem stała się pandemia, wymagał od nas dużo bardziej złożonego podejścia – mówi Bogdanovic.

Wytrwałość i elastyczne podejście

Zoran Bogdanivic podkreśla, że od samego początku pandemii uderzyło go to, jak pracownicy zaadaptowali się do nowej rzeczywistości. - Błyskawicznie, z wielką troską o naszych klientów i społeczności oraz z maksymalną koncentracją na naszych priorytetach. Głęboko wierzę, że to właśnie jest podstawą naszej wygranej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla mnie jest jasne, że w czasach gdy konsumenci i klienci wymagają więcej, zwyciężają tylko ci, którzy mają zdolność do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków – mówi.

Podkreślano to również w czasie Światowego Forum Ekonomicznego, wskazując, że zdolność do krytycznego myślenia oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów będą kluczowymi kompetencjami w ciągu najbliższych pięciu lat. Te umiejętności powinny być wzmacniane przez samorozwój, aktywne zdobywanie wiedzy oraz wytrwałość i elastyczne podejście. - Jestem niezwykle dumny, z tego w jaki sposób każda część naszej działalności, zaprezentowała te umiejętności w praktyce, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dodaje.

- Sposób funkcjonowania organizacji tworzy się latami, nie ma tu mowy o przypadkowości. Pandemia udowodniła także, że zaangażowanie każdego naszego pracownika, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko czy obszar dla którego pracuje na co dzień, jest niezwykle cenne. Dzięki kontrybucji każdej jednostki, jesteśmy w stanie osiągać sukces jako zespół. To właśnie nasza elastyczność i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków odegrała kluczową rolę, w trakcie najtrudniejszego roku jaki mieliśmy okazję doświadczyć – podsumowuje Zoran Bogdanovic.

Coca-Cola HBC w ciągu ostatnich kilku lat świadomie inwestowała nie tylko w kluczowe kompetencje i odpowiednie nastawienie pracowników, umożliwiające zdolność szybkiej adaptacji do otoczenia. Postawiono także na silne, szerokie, najbardziej elastyczne portfolio na rynku oraz wzmacnianie relacji z klientami, konsumentami, partnerami biznesowymi i lokalnymi społecznościami.

- Wzmacnialiśmy też naszą infrastrukturę technologiczną oraz inwestowaliśmy w odporność łańcucha dostaw. Dzięki temu w najbardziej wymagającym okresie lockdownu, nie wstrzymaliśmy produkcji w fabrykach nawet na jeden dzień, byliśmy w stanie świadczyć usługi na rzecz naszych klientów, a także wspierać służby ratunkowe oraz społeczności lokalne w trudnym dla nich okresie. Jako system firm Coca-Cola w Polsce przekazaliśmy 626 000 litrów wody i napojów gazowanych ponad 50 szpitalom i bankom żywności w Polsce i Krajach Bałtyckich – mówi CEO Coca-Cola HBC.

Konsument w domu ma inne nawyki

Jak podkreśla, mimo dynamicznego otoczenia rynkowego, dzięki sile i rozpiętości portfolio produktowego, Coca-Cola HBC mogła szybko zareagować na zmieniające się okazje do konsumpcji.

- Pandemia wywołała zmiany w nawykach konsumenckich sprawiając, że domy stały się centrum codzienności – życia zawodowego, rodzinnego, towarzyskiego i miejscem rozrywki. Dodatkowo niektórzy nasi klienci zamknęli swoje biznesy co sprawiło, że musieliśmy ponownie przyjrzeć się naszym założeniom i zmodyfikować dotychczasowe podejście do kanałów sprzedaży i strategii marketingowej. Skierowaliśmy uwagę na małe sklepy spożywcze, jak i sklepy typu convenience, a także stacje benzynowe. Skoncentrowaliśmy się także na ofercie dopasowanej do spędzania czasu w domu. Szczególny nacisk położyliśmy na musujące napoje bezalkoholowe, idealne do posiłków czy spędzania czasu przed ekranem – tłumaczy Bogdanovic.

Coca-Cola weszła także na rynek kawy i widzi tu duży potencjał w nadchodzącej dekadzie.

- Nie ukrywam, że wejście na 14 rynków w środku pandemii było dla nas wyzwaniem. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz partnerskiej współpracy z naszymi klientami udało nam się odpowiedzieć na potrzeby miłośników kawy. Zapewniliśmy im doznania we własnych domach nieodbiegające od tych, których doświadczyliby u baristy. W Polsce zaprezentowaliśmy kolekcję kaw Costa Coffee w wersji do domu: Signature Blend, Signature Blend ciemno palona, Colombian Roast i The Bright Blend, dostępne w formie mielonej, ziarnistej i w kapsułkach. Rok 2021 będzie dla nas wyjątkowy – razem z naszymi konsumentami będziemy celebrować 50. urodziny marki – mówi CEO Coca-Cola HBC.

Tak jak w przypadku kawy, podobne podejście zastosowano w komunikacji portfolio alkoholi premium, które w połączeniu z napojami gazowanymi dla dorosłych (takimi jak Kinley) są chętnie wybierane do spożywania w domowym zaciszu. W tym czasie ważne było również wspieranie okazji na wynos.

- W tych trudnych dla biznesu czasach kontynuowaliśmy wspieranie naszych partnerów handlowych poprzez m.in. utrzymanie płynności finansowej punktów gastronomicznych, czy też przekazanie ponad 1 miliona darmowych napojów dołączanych do zamówień na wynos. Organizowaliśmy także bezpłatne webinary, które pozwalały przedsiębiorcom pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa lub marketingu. Dołączyliśmy do Restaurant Week – największego festiwalu kulinarnego w Polsce, gdzie w ramach akcji „Pierwsza Coca-Cola od nas!”, każdy uczestnik wydarzenia otrzymał w prezencie butelkę napoju Coca-Cola. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć polską gastronomię i podziękować Gościom, których mobilizacja i zaangażowanie od początku trwania pandemii pozwoliły wielu restauracjom przetrwać ten trudny czas – tłumaczy Zoran Bogdanovic.

Konsument jest online

W czasach, kiedy wiele działań przeniosło się do świata online, kluczową rolę w komunikacji odgrywa digital.

- Zmodernizowaliśmy internetowy portal klienta, który obejmował wprowadzenie cyfrowego systemu zamówień i technologii rozpoznawania obrazu do skanowania półek. Te innowacje ułatwiły codzienne życie naszym klientom. Dzięki nim możemy z łatwością dostarczać produkty z magazynów do sklepów, zachowując ciągłość łańcucha dostaw. W ciągu całego roku nasza inwestycja w systemy płatności kartami w maszynach vendingowych umożliwiła także wprowadzenie podstawowych rozwiązań „zbliżeniowych” dla naszych konsumentów – komentuje.

- Wierzę, że zdolność przystosowania się idzie w parze z umiejętnością rozpoznawania, zrozumienia i odpowiadania na potrzeby konsumentów – właśnie to przekonanie w Coca-Cola kształtuje wsparcie dla społeczności już od 70 lat. Wraz z naszymi partnerami, The Coca-Cola Company, nasze silne korzenie społeczne oznaczały, że byliśmy dobrze przygotowani do działania z prędkością, ale także współczuciem – dodaje Bogdanovic.

Te wszystkie działania z różnych rynków są dowodem na to, jak Coca-Cola potrafiła zaadaptować do dynamicznych, trudnych warunków w czasie pandemii. Zawdzięcza to przede wszystkim zaangażowaniu całego zespołu oraz wspólnemu dążeniu do celu. Praca nad szybką i zrównoważoną rekonwalescencją, która jest podstawową wartością, będzie niezwykle wymagającym, ale satysfakcjonującym przedsięwzięciem.

-Jestem przekonany, że dzięki zdolności przystosowania się do naszego toku myślenia i kultury, a także w trosce o ludzi i partnerów, którzy towarzyszą nam w tej podróży, wspólnie zmierzamy w kierunku zwycięstwa – podsumowuje Zoran Bogdanovic, CEO Coca-Cola HBC.