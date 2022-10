strefa premium

CEO fritz-koli: Polska jest dla nas idealnym partnerem (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-10-2022, 14:14

Naszym celem jest stanie się firmą numer 1 produkującą kolę i napoje gazowane w szklanych butelkach. Ponadto przy eksporcie dbamy również o to, aby odległości transportowe były jak najkrótsze. Polska jako kraj sąsiadujący z Niemcami jest więc dla nas idealnym partnerem - mówi nam Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola.

Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola. fot. mat. pras.

Jak powstała fritz kola?

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Jak powstał pomysł na fritz-kolę? Oczywistym punktem odniesienia są Coca-Cola i Pepsi, które wciąż sprzedają się świetnie.

Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola: Ja i mój przyjaciel Lorenz wpadliśmy na pomysł stworzenia nowej koli w 2003 roku, kiedy obaj byliśmy studentami uwielbiającymi włóczyć się po barach, pubach i klubach. Naszym celem było stworzenie nowego napoju z kolą, który byłby lepszy od liderów rynku - mocniejszy, bogatszy, bardziej pobudzający, mniej słodki, z nutą cytrusów i podawany tylko w szklanych butelkach. Smak dla dorosłych i paliwo dla wolnych strzelców. Szczególnie ważne było dla nas, aby nasza kola miała ten charakterystyczny, bardziej dojrzały smak, który oferuje ludziom prawdziwe kofeinowe uderzenie. Chcieliśmy, aby nasza kola dawała prawdziwy przypływ energii ludziom, którzy potrzebują jej do pracy, nauki lub po prostu na imprezę. Dlatego też dodaliśmy do koli maksymalną dopuszczalną wówczas przez prawo dawkę kofeiny, czyli 25 mg na 100 ml. Chcieliśmy, aby nasz slogan "lots-n-lots of caffeine" (tłum. mnóstwo, mnóstwo kofeiny) był traktowany dosłownie. I nadal tak jest.

Fritz kola rośnie w Niemczech