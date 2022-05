Chińska chemiczka skazana na 14 lat za kradzież tajemnicy Coca-Coli

59-letnia Xiaorong „Shannon” You, która jest doktorem chemii, została skazana przez amerykański sąd federalny za kradzież tajemnic handlowych koncernu Coca-Cola, dotyczących powłoki puszek do napojów. Będzie musiała też zapłacić 200 tys. dolarów kary (ok. 900 tys. zł). Nabytą wiedzę chciała wykorzystać zakładając w Chinach firmę produkującą... puszki.

Autor: PAP

Data: 16-05-2022, 10:29

Złodziejka technologii produkcji puszek Coca-Cola otrzymała miliony dolarów z chińskiego rządu na rozwinięcie swojej firmy; fot. unsplash.com

Coca-Cola: Kradzież technologii produkcji puszek

You była głównym inżynierem ds. globalnych badań w Coca-Coli od grudnia 2012 r. do sierpnia 2017 r. Według dokumentów sądowych wykradła formułę na produkcję puszek na napoje, które nie posiadałyby szkodliwego dla zdrowia bisfenolu (substancja ta ma zapobiegać rdzewieniu puszek i utracie aromatu napoju; firmy zaczęły rozwijać alternatywne, mniej szkodliwe technologie). Opracowanie tej technologii kosztowało Coca-Colę 120 mln dolarów.

Po odejściu ze znanego koncernu chemiczka planowała założyć w Chinach firmę produkującą puszki z innowacyjną powłoką. Otrzymała miliony dolarów z chińskiego rządu na rozwinięcie tego przedsięwzięcia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Coca-Cola: FBI a rząd Chin

"Kradzież technologii to nie tylko przestępstwo przeciwko firmie. To przestępstwo przeciwko amerykańskim pracownikom, których posady i źródła utrzymania są zagrożone" - komentował tę sprawę wicedyrektor oddziału FBI, zajmującego się kontrwywiadem, Bradley S. Benavides w komunikacie prasowym wydanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości.

Z kolei prokurator Kenneth Polite stwierdził: "Pozwana zamierzała wzbogacić nie tylko siebie i swoich chińskich partnerów, ale także rząd Chin. Przestępstwa takie, jak to zagrażają zarówno firmom, które są ofiarami, jak i bezpieczeństwu ekonomicznemu całego narodu. Ta sprawa powinna być ostrzeżeniem dla osób, którym powierzono cenne tajemnice handlowe: jeśli złamiesz prawo, zostaniesz ukarany".