Cisowianka: środki ostrożności i dodatkowe procedury nie wpływają bezpośrednio na ciągłość produkcji

Jak podaje Sylwia Mikiel, z początkiem marca br. firma wprowadziła procedury sanitarno-epidemiologiczne COVID-19 dla pracowników biur i zakładu.

- Celem podjętych kroków prewencyjnych było zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom i Współpracownikom. Dlatego do odwołania zawiesiliśmy wszystkie podróże zagraniczne, wprowadziliśmy tryb pracy zdalnej dla pracowników biurowych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji dłoni w mobilnych stacjach dezynfekcji każdorazowo przy wejściu do budynków uruchomiliśmy dodatkowe systemy bezpieczeństwa higienicznego takie jak lampy przepływowe UV itd. Pracownicy Zakładu mają mierzoną temperaturę ciała bezprzewodowym termometrem. Wszystkim zapewniliśmy dostęp do bieżących wytycznych i zaleceń GIS oraz do danych kontaktowych do lekarza, z którym mogą skonsultować się w każdej chwili. Dodatkowo dla zminimalizowania kontaktów z otoczeniem przekształciliśmy koncept restauracyjny Water & Wine w zakładową piekarnię, tak aby pracownicy przebywający na terenie Zakładu mieli dostęp do świeżych wypieków i nie musieli się dodatkowo zaopatrywać na zewnątrz - komentuje rzecznik prasowy Cisowianki.