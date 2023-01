Niskoalkoholowe hard seltzery, drinki i koktajle bez procentów, kombucha, matcha, dodawanie witamin i minerałów, soki jako dodatek, ekologiczne opakowania - to gorące trendy na rynku napojowym na 2023 rok!

Trendy na rynku napojów w 2023 roku; fot. unsplash.com

Napoje 2023 – hard seltzer po polsku

Od kilku sezonów na rynku alkoholi i napojów widoczny jest trend ograniczania zawartości alkoholi w popularnych drinkach. Konsumenci chcą bez ograniczeń korzystać ze smaków koktajli, piw czy win, ale nie chcą się nadto upijać procentami.

W USA triumfy świecą niskoalkoholowe napoje typu hard seltzer. Amerykanie pokochali je za prosty skład i lekką formułę. Bazą alkoholową w tej grupie produktów są wsady na bazie słodu, wina, sfermentowanego cukru. Są lżejsze od intensywnego smaku i zapachu wódki, rumu czy ginu. Całość dopełniają owoce, czasem miód. Są niezwykle atrakcyjne – orzeźwiające i niskokaloryczne – opakowanie to często tylko 100 kalorii na puszkę napoju, zawartość cukru jest na niskim poziomie.

Gotowe napoje i drinki (często w puszkach) z niską zawartością alkoholu to trend, któremu warto się przyglądać. Może okazać się hitem polskich wakacji 2023?!

Bezalkoholowe piwa i wina

Ograniczenia zawartości alkoholu to ważny trend na rynku. Tu właściwie kategorie napojów i alkoholi mocno się przenikają. Ten tren jest już mocno widoczny w naszym kraju - właściwie większość marek piw ma już swoje odpowiedniki w wersji 0 proc. alkoholu - zarówno jako radlery jak i klasyczne zamienniki piw.

To najszybciej rosnący segment piwny z dynamiką na poziomie ponad 20%. Marketerzy szukają nowych okazji do spożywania tego typu produktów - nie tylko podczas imprez, ale także w ciągu dnia czy jako izotonik po treningu.

Na Zachodzie właśnie małe rzemieślnicze i kraftowe browary wprowadzają wersje bezalkoholowe. Powoli widać to także u nas.

W sezonie letnim możemy się spodziewać także nowych marek bezalkoholowych win (szczególnie musujących) czy drinków (np. w puszkach 0,33 ml).

Kombucha i matcha - nowe oblicze ice tea

W 2023 roku możemy spodziewać się rozkwitu herbacianych trendów rozpoczętych w poprzednich sezonach.

Po pierwsze – kombucha. To napój powstający w efekcie fermentacji słodkiej herbaty z dodatkiem tzw. grzyba herbacianego. Kombucha ma wiele właściwości zdrowotnych. Łagodzi stany zapalne, wzmacnia odporność, zawiera witaminy i mikroelementy. Napój można stworzyć w domu, ale pojawiają się także liczne butelkowane wersje "convenience". Tu na uwagę zasługują produkty marek m.in. Brothers and Sisters Kombucha oraz Ferment Kombucha. To ciekawy trend, któremu warto się przyglądać, ponieważ zyskuje na trendzie prozdrowotnym oraz dbania o zdrowie jelit, które mają ogromny wpływ na odporność, która stała się istotnym czynnikiem na rynku żywności i napojów w czasie pandemii.

Matcha, czyli specjalna zielona herbata w postaci proszku dostarcza organizmowi ludzkiemu szeregu aminokwasów, minerałów, witamin, błonnika i przede wszystkim antyoksydantów.

Została przedstawiona szerszemu gronu konsumentów dzięki Matcha Latte MISS TI by Quebonafide. To alternatywa do kawy na bazie wysokiej jakości japońskiej sproszkowanej herbaty matcha oraz napoju owsianego.

Artysta wprowadził na rynek także napoje na bazie wysokiej jakości czarnej herbaty oraz mleka UHT. Czy zapoczątkuje nową erę w kategorii napojów ice tea?

Shoty - suplementy diety w płynie

Dane pokazują, że Polska znajduje się w czołówce krajów, gdzie konsumenci najchętniej sięgają po suplementy diety. Rynek ten obecnie jest wart ok. 6 mld złotych i ciągle rośnie. Z drugiej strony, żywność w dzisiejszych czasach jest mniej wartościowa niż pokarmy 50 lat temu. To daje ogromne pole do popisu dla producentów napojów. Sok owocowy z guaraną, woda z kolagenem, energetyki z witaminami - to już standardy na półkach sklepowych.

W sprzedaży dostępne są także tzw. shoty, czyli płynne suplementy diety w mocno stężonej postaci. Łączące świat napojów i farmacji.

Diety sokowe. Korzyści

Soki są mylnie postrzegane jako kaloryczne i kojarzone z cukrem. Organizacje producenckie starają się promować ich prozdrowotne właściwości, ale konsumenci coraz częściej zamiast soków wybierają wodę. Wyjątkiem są soki NFC - np. w firmie świeżo wyciskanych mieszanek. Ostatnio popularne stają się diety sokowe (kilkudniowe detoksy polegające na spożywaniu specjalnie przygotowanych koktajli warzywno-owocowych). To ciekawy kierunek rozwoju segmentu soków.

Soki przestają być jednak napojem samym w sobie. Zaczynają stanowić ważny dodatek - do wód smakowych, napojów gazowanych czy energy drinków. Tym samym podkreślają autentyczność danego napoju i nadają mu charakteru prozdrowotności.

Ekologiczne opakowania napojów

Jakikolwiek napój ma być hitem sprzedażowym w 2023 roku – czy to woda czy funkcjonalny napój z masą witamin czy probiotyków, jedno jest pewne: musi posiadać opakowanie przyjazne środowisku. Ekologia w tym zakresie to właściwie standard!

W trendach jest recykling PET oraz opakowania szklane (choć nie są tak wygodne w użytkowaniu jak plastik).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl