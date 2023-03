Wybór odpowiednich napojów może pomóc uniknąć diabetykom nieprzyjemnych skutków ubocznych, takich jak skoki cukru we krwi, opanować objawy cukrzycy, a także utrzymać zdrową wagę. Co cukrzycy mogą pić latem, aby się ochłodzić?

Jakie napoje chłodzące są najlepsze dla diabetyków? | fot. Shutterstock

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) zaleca osobom chorującym na cukrzycę napoje o zerowej lub niskiej kaloryczności. Takie napoje są zazwyczaj najlepszym wyborem gdy szukamy czegoś, co zaspokoi pragnienie.

W miarę zbliżania się sezonu letniego może być trudno powstrzymać się od orzeźwiających napojów. Większość z nich zawiera dodatek cukru i niezdrowe składniki, które mogą prowadzić do nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dlatego, aby pokonać upał, konieczne jest wybranie odpowiednich zamienników dla diabetyków. Co wybrać?

Napoje chłodzące dla diabetyków

1. Woda

Niekontrolowany poziom cukru we krwi prowadzi do odwodnienia. Picie wystarczającej ilości wody pomaga pozbyć się nadmiaru glukozy z moczem i kontrolować poziom cukru we krwi. Aby uzyskać maksymalne nawodnienie, należy pić dużo wody, ponieważ nie wpłynie to na poziom cukru we krwi.

2. Lemoniada bez cukru

Lemoniada to jeden z letnich niezbędników. Opcja dla diabetyków to połączenie kilku prostych składników bez dodatku cukru, np. po prostu wody z cytryną.

Soki warzywne są odpowiednie dla diabetyków. | fot. Shutterstock

Co cukrzycy mogą pić latem?

3. Sok warzywny

Soki owocowe mogą być obciążone dużą ilością naturalnego cukru, dlatego lepiej wybrać sok warzywny. Można łączyć wybrane warzywa i tworzyć własny koktajl. Należy jednak unikać dodawania soli lub cukru do soku.

Ponadto, jeśli dodaje się do mikstury owoce, aby poprawić smak, należy pamiętać o ilości. Spożycie owoców w diecie cukrzycowej powinno być ograniczone do 200–300 g dziennie.

4. Woda kokosowa

Woda kokosowa działa nawadniająco, odświeżająco i odżywczo. Ma niski indeks glikemiczny (IG 3) i bardzo niską zawartość naturalnego cukru. Zawiera również składniki odżywcze, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Osoby z cukrzycą mogą pić wodę kokosową, ale najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby ustalić odpowiednią ilość, którą można bezpiecznie dodać do diety.

Maślanka poprawia zdrowie jelit. | fot. Shutterstock

5. Maślanka

Ten super napój może oferować kilka korzyści zdrowotnych. To doskonały probiotyk, który poprawia zdrowie jelit. Picie maślanki może obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest również idealnym napojem dla diabetyków, ponieważ ma niski indeks glikemiczny (IG 35), niską zawartość tłuszczu i mało kalorii.

Cukrzycy powinni unikać napojów energetycznych, soków owocowych, napojów gazowanych, napojów alkoholowych i innych napojów opakowanych.

