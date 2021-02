Co komunikować na produktach owocowo-warzywnych?

KUPS: System jakości Certyfikowany Produkt to gwarancja dla konsumenta i wsparcie dla producenta

Hanna Adamiak, ekspert marketingu i zarządzania, trener biznesu, podczas webinaru "Jak skutecznie wprowadzić produkty owocowo-warzywne do sieci handlowych?" omówiła kwestie opakowań, składu, ceny i odpowiedniej ekspozycji produktów.

Jak wskazała, w kontekście opakowań należy przede wszystkim rozważyć ich rodzaj (plastik vs. szkło vs. opakowania kartonowe) i wielkość, dostosowaną do potrzeb danej sieci handlowej czy kupca.

Warto znać trendy dotyczące samego rynku opakowań (np. zero waste), komunikować odpowiedzialność społeczną CSR (np. dbanie o środowisko i recykling), a także funkcjonalność samego produktu (np. że wspiera nasz system odpornościowy), wyjaśnić jego zastosowanie lub opowiedzieć historię stojącą za produktem.

Przydają się do tego specjalne etykiety (np. typu peel-off lub z nakładką), na których można zawrzeć dodatkowe informacje. Ciekawostki o walorach prozdrowotnych i funkcjonalności mogą znaleźć się również na półce, np. w postaci zawieszki.

Co jeszcze warto komunikować? Prelegentka wymieniła:

•walory smakowe,

•jakość surowców poświadczona certyfikatami upraw,

•skład: tzw. czysta i krótka lista składników,

•certyfikaty - bezpieczeństwo, standard, zaufanie, jakość, wysoka wartość odżywcza (np. System Jakości Certyfikowany Produkt, CP),

•Patriotyzm – polskie uprawy, lokalni producenci,

•Innowacje smakowe,

•Funkcjonalność: energia, zdrowie,

•Trend: sok = posiłek.

– Sok to posiłek. Albo zjemy kanapkę, pączka, albo wypijemy zdrowe smoothie/ sok, który nas odżywi. Warto to komunikować – mówiła Hanna Adamiak.

Webinar "Jak skutecznie wprowadzić produkty owocowo-warzywne do sieci handlowych?" odbył się 11 lutego 2021 roku we współpracy z serwisem portalspozywczy.pl.

Sfinansowano ze Środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

