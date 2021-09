Co kształtuje ceny kawy? Giełdy, aukcje oraz efekt motyla (wideo)

Dlaczego na rynku kawy można mówić o efekcie motyla? Jak przeliczyć giełdową cenę za funt wagowy na cenę w detalu? Gdzie odbywają się najciekawsze aukcje kawowe na świecie i za ile sprzedano najdroższą kawę? Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe, opowiada o fascynującym świecie cen kawy.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 03-09-2021, 07:04

Mamy najwyższe ceny kaw z sektora commodity od 7 lat – mówi Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe; fot. shutterstock

Pik cenowy kawy

Jak przytacza Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe, najwyższy wzrost cen kawy nastąpił pod koniec lipca, bezpośrednio po przymrozkach w Brazylii, które spowodowały bardzo duże zniszczenia w plantacjach kawy. Obecnie ceny kawy zaczęły już trochę spadać.

– Brazylia jest największym światowym producentem kawy. Kiedy w Brazylii dzieje się coś z kawą (są za duże zbiory albo za niskie), automatycznie wpływa to na to, co dzieje się z ceną kawy na wszystkich innych rynkach na świecie. To trochę efekt motyla: to, co się dzieje w Brazylii, wpływa na to, za ile indonezyjscy farmerzy mogą sprzedawać kawę – mówi.

Dwie giełdy i ICO composite indicator

CEO Etno Cafe tłumaczy, że ceny kawy z sektora commercial regulowane są przez indeksy dwóch giełd: w Nowym Jorku (głównie Arabica) oraz w Londynie (Robusta).

– Tam są kawy podzielone na różnego rodzaju grupy. W zależności od tego, z jakiego kraju i jaki rodzaj kawy mamy, należy patrzeć na indeksy giełdowe z danej grupy kaw. Wtedy wiemy, za ile daną kawę możemy kupić czy sprzedać. To wyznacznik przyjmowany i przez producentów, i importerów, a ostatecznie przez palarnie. Główny wskaźnik, który normuje cenę całościową kawy, to ICO composite indicator. International Coffee Organisation (ICO) publikuje raporty na temat cen kawy – wskazuje.

– Cena kawy rosła w ostatnich miesiącach i osiągnęła apogeum pod koniec lipca 2021 roku. ICO composite indicator osiągnął ponad 200 dolarów za funta wagowego – dodaje.

Jak to przeliczyć na cenę w detalu? Nie jest to takie proste. Łukasz Mrowiński tłumaczy, że funt wagowy to niecałe pół kilograma. Po pomnożeniu możemy wyliczyć, ile kosztuje kilogram zielonej kawy. To jednak początek wyliczeń. Zielona kawa jest palona, w wyniku czego następuje ubytek jej masy (15-20 proc. – w zależności, jak jest palona). Po uwzględnieniu tej korekty możemy uzyskać cenę kilograma kawy palonej. Do tego dochodzą koszty produkcyjne, opakowań itd.

Koniec kryzysu kawowego

– Indeks giełdowy sięgnął zenitu pod koniec lipca i to jest chyba koniec kryzysu kawowego, z którym cały świat kawy się borykał przez ostatnie lata. Cena kawy była bardzo niska i był problem, jak sprawić, żeby kawa była droższa i plantatorzy mogli godziwie zarabiać. Często koszty produkcji samego ziarna kawowego są wyższe niż cena sprzedaży – przypomina CEO Etno Cafe.

– Teraz doszliśmy do momentu, kiedy indeksy kawowe wzrosły o kilkadziesiąt procent. Osiągnęliśmy szczyty, który miały miejsce w listopadzie 2014 roku i w stosunku do giełdowych cen kawy z października zeszłego roku jesteśmy blisko 50 proc. wyżej. Przy czym, dla danych kaw ceny mogą być wyższe lub niższe. To powoduje, że cena kawy będzie rosła w sprzedaży – mówi.

Etno Cafe pierwszy raz po 6 latach podwyższyło ceny kawy.

– Nie jesteśmy w stanie utrzymywać cały czas tych cen, które były, aczkolwiek i tak nasze wzrosty cen nie odpowiadają wzrostom surowca – zaznacza.

„Spalone” plantacje kawy w Brazylii

Jak duże były straty w Brazylii i dlaczego mówi się o "spalonych" plantacjach kawy, skoro były przymrozki?

– W internecie krążą zdjęcia z samolotów, które pokazują, w jaki sposób ucierpiała Brazylia w wyniku mrozu. To są całe połacie plantacji, które wyglądają jak spalone. Mróz, który zmroził same rośliny, powoduje, że tracą one kolor – robi się ciemna zieleń, a nawet czerń. Z loku ptaka wygląda to, jakby było spalone. Sami Brazylijczycy mówią o tym "burned plantation" – wyjaśnia Łukasz Mrowiński.

Jak dodaje, cały czas są jeszcze szacowane straty, ale zbiór w tym roku w Brazylii to 20-30 proc. mniej w stosunku do zeszłego roku. To sprawia, że na rynkach światowych będzie mniej kawy.

– Brazylia jako największy producent odpowiada za podaż tego surowca w dużej części. Z drugiej strony wszyscy importerzy, którzy widzą, że w Brazylii będą mniejsze zbiory, przesuwają swoje zainteresowania kupieckie do innych krajów, jak Kolumbia, Indie, kraje afrykańskie (Etiopia, Tanzania, Kenia), ale także do Indonezji. W związku z tym jest to okazja do podnoszenia cen również w innych regionach świata – tłumaczy CEO Etno Cafe.

Ceny kawy a logistyka

Dodatkowo, wpływ na ceny kawy na rynkach światowych ma wiele innych czynników, związanych głównie z logistyką.

– Co chwilę jako branża jesteśmy zaskakiwani informacjami z różnych stron świata, od różnych dostawców surowca, że transport zostanie przesunięty. Z Brazylii transport zostanie przesunięty o co najmniej półtora miesiąca, z Indii o dwa miesiące. Bardzo trudno planować produkcję, sprzedaż i wszystko, co z tym związane. Nagle się okazuje, że możemy zostać chwilowo z dużym niedoborem kawy. To ma wpływ również na ceny. Jeżeli jest mniejsza podaż, a popyt jest taki sam albo większy, to okazuje się, że ceny prostym mechanizmem rynkowym będą podnoszone – mówi Łukasz Mrowiński.

Opóźnione transporty wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze z problemów transportowych w samych krajach producenckich, np. za małej liczby pracowników.

– Te problemy są różne dla różnych krajów. Nie ma czym dowozić kawy na miejscu – z plantacji do młyna, gdzie jest obrabiana na eksport, a potem na statek. Jest za mało ciężarówek, pracowników czy nie ma w co zapakować tych kaw. Mamy cały czas pandemiczny brak kontenerów. Kontenery są w ograniczonej ilości i poblokowane w różnych portach na całym świecie. Nie ma w co wpakować kawy na statek. Potem okazuje się, że również statków jest za mało. Dostajemy informacje od plantatorów, że nie ma statku, na który ma być zapakowany kontener, który powinien trafić do Europy. Mamy efekt domina: coś, co się zaczyna bliżej plantacji, potem dzieje się ze statkiem, a potem się przesuwa dalej w łańcuchu dostaw, skończywszy na konsumencie – przyznaje.

W dostępnością kontenerów branża kawowa konkuruje ze wszystkimi innymi branżami. Ogromne kłopoty w zapewnieniu ciągłości dostaw i terminowości ma np. branża motoryzacyjna. Jeżeli branża motoryzacyjna przetrzymuje kontenery, to ma wpływ na inne branże. To globalny system naczyń połączonych.

– Nie jestem w stanie przewidzieć, jak to się dokładnie odbije na cenie kaw na półce, ale na zwyżki cen kawy w detalu czy w kawiarniach należy się przygotować. Mamy najwyższe ceny kaw z sektora commodity od 7 lat – podsumowuje prezes Etno Cafe.

Best of Yemen i Best od Panama

To nie dotyczy do końca kaw speciality, czyli kaw z najwyższej półki.

– Jak porównujemy cenniki kaw, które proponują brokerzy czy sami producenci – farmerzy, to one na razie specjalnie nie urosły, ale myślę, że to kwestia czasu – przewiduje Łukasz Mrowiński.

Wskazuje, że ciekawymi dwoma wydarzeniami, które warto obserwować pod kątem kaw speciality, są dwie aukcje: Best of Yemen i Best od Panama.

– Od kilku lat jest program, który ma na celu odbudowę zrujnowanego wojną domową biznesu kawowego w Jemenie. Stamtąd pochodziły świetne kawy. Przez wiele lat ich nie było. Teraz kilka podmiotów połączyło siły i odbudowuje kawę w Jemenie, a w związku z tym, że te kawy często są wybitne, osiągają duże ceny na aukcjach – mówi CEO Etno Cafe.

Drugie, spektakularne wydarzenie, które od wielu lat z roku na rok podwyższa ceny kawy, to Best of Panama.

– To konkurs, w którym biorą udział producenci kaw z tego kraju. Jest to region, w którym najlepiej rozwija się najdroższa odmiana kawy, czyli geisha. Geisha pierwotnie pochodzi z Etiopii, ale tam znalazła najlepsze warunki do uprawy i to przełożyło się na ceny. Zwłaszcza, że producenci od kilkunastu lat bardzo dbają o to, żeby ich uprawy kawowca i obróbka były bardzo zróżnicowane. W efekcie powstają niesamowite smaki. Best of Panama jest cały czas rekordzistą jeśli chodzi o oficjalne ceny kawy – tłumaczy Łukasz Mrowiński.

Najdroższa kawa świata

Jak przytacza, w 2017 roku w konkursie Best of Panama rekordowa cena to 600 dol. za funta wagowego. W 2018 roku poprzeczka została podniesiona o 200 dol. funta wagowego dla najlepszej kawy. W 2019 padł już naprawdę mocny rekord, czyli 1030 dol. za funta wagowego, a w zeszłym roku 1030 dol. za funta wagowego. Jak sobie przeliczymy to z funta wagowego na kilogram, z dolara na złotówkę, odejmiemy ubytek masy przy paleniu, to mamy cenę kawy palonej bez żadnych kosztów dodatkowych na poziomie 13 tys. zł za kilogram.

– Zobaczymy, co się wydarzy 21 września w Panamie i czy ten rekord zostanie pobity. To jest ciekawe porównanie tego, co dzieje się na rynkach commodity w porównaniu z najlepszymi kawami na świecie. Warto obserwować to wydarzenie i zobaczyć, jaka będzie relacja kaw z aukcji do cen na indeksach w Nowym Jorku czy Londynie – zachęca prezes Etno Cafe.

Popyt na kawę

Czy w Polsce rośnie zainteresowani kawą? – Rynek kawowy w Polsce się cały czas rozwija, natomiast Polska nie jest jakimś bardzo znaczącym konsumentem kawy. Jeżeli przeliczymy per capita czy jako kraj w całości, popyt wzrasta i zużycie kawy wzrasta, ale żeby zobaczyć, co się może wydarzyć z ceną kawy na rynkach światowych, to należy popatrzeć na kraje Azji Południowo-Wschodniej, Wietnam, Indonezję, Japonię i oczywiście Chiny, które bardzo mocno rozbudowują swoją scenę kawową. Jeszcze 10 lat temu ciężko było rozmawiać o cenie kawy w Chinach, ponieważ nie była ona popularna, nie było także upraw kawowca. Teraz prowincja Junnan słynie nie tylko z uprawy herbaty, ale także kawy. Chiny zaczynają być znaczącym krajem producenckim w tamtym regionie – odpowiada Łukasz Mrowiński.

– Kawa na rynku inwestycyjnym budzi coraz większe zainteresowanie. W Polsce niekoniecznie, ale widać to w Azji – dodaje.