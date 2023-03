Napoje

Co pić na obniżenie cukru we krwi? 10 napojów dla cukrzyków

Autor: Witold Stech

Data: 02-03-2023, 12:21

Dieta cukrzycowa oznacza, że należy uważać na wszystko, co się je i pije. Znajomość liczby spożywanych węglowodanów i ich wpływu na poziom cukru we krwi ma kluczowe znaczenie. Co pić na diecie cukrzycowej?