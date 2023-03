Co pić przed snem, żeby pobudzić metabolizm i pozbyć się zbędnych kilogramów? Herbata cynamonowa może przyspieszyć metabolizm, w utracie wagi pomoże też herbata z kozieradki. Jakie inne napoje warto jeszcze pić przed snem?

Herbata cynamonowa to napój na dobry sen i odchudzanie. | fot. Shutterstock

Odchudzanie nie jest łatwym zadaniem i wymaga zbilansowanej diety oraz odpowiedniego reżimu treningowego. Oprócz codziennej pracy nad sobą warto zadbać także o zdrowy sen, a wskazówki dietetyczne dotyczące tego, co pić przed snem mogą pomóc w chudnięciu, zwiększając metabolizm organizmu i przyspieszając proces trawienia.

Co pić przed snem, żeby schudnąć? Herbata cynamonowa

Spożywanie cynamonu w postaci herbaty przed snem może dobrze przyspieszyć metabolizm. Cynamon ma właściwości przeciwutleniające i antybiotyczne. Ta mikstura działa jak napój detoksykujący, a spożycie tej mikstury może przynieść wiele korzyści. Można połączyć go z miodem, dla uzyskania jeszcze lepszego smaku.

Jak zrobić herbatę cynamonową?

Aby przygotować herbatę cynamonową, potrzeba 1 szklanki wrzącej wody i 1 łyżeczki cynamonu w proszku. Należy wymieszać je razem i pozostawić do zaparzenia na około 20-30 minut. Filiżankę cynamonowej herbaty należy wypić co najmniej pół godziny przed pójściem spać, aby uzyskać skuteczne rezultaty.

Nasiona kozieradki wzmacniają układ trawienny. | fot. Shutterstock

Jaki napój na sen i odchudzanie? Herbata z kozieradki

Regularne spożywanie kozieradki wytwarza ciepło w organizmie i pomaga w odchudzaniu. Nasiona kozieradki pomagają wzmocnić układ trawienny, ale należy je spożywać co najmniej pół godziny przed snem.

Jak zrobić herbatę z kozieradki?

Należy zagotować wodę i dodaj do niej rozgniecione nasiona kozieradki. Można je zmiażdżyć za pomocą moździerza i tłuczka. Po zalaniu należy je przykryć naczynie i moczyć nasiona do pięciu minut. Herbatę odcedzamy za pomocą sitka do herbaty.

Rumianek pomoże nie tylko w spokojnym śnie. | fot. Shutterstock

Co pić przed snem, żeby dobrze spać? Herbata rumiankowa

Rumianek nie tylko stymuluje odchudzanie, ale także w dużym stopniu zmniejsza wzdęcia. Naładowany wapniem, potasem i flawonoidami, pomaga pozbyć się toksyn i nadmiaru wody. Filiżanka gorącej herbaty rumiankowej przed snem może również pomóc w spokojnym śnie.

Jak zrobić herbatę rumiankową?

Należy zagotować wodę w garnku na dużym ogniu. Po zagotowaniu wody należy wyłączyć gaz lub prąd i dodać suszone liście rumianku do wody, a całość przykryć pokrywką i pozostawić na 1-2 minuty. Herbatę należy przecedzić przez sitko. Do herbaty można dodać miód lub inne naturalne słodziki, takie jak stewia.

Sok z ogórka i pietruszki ma wiele cennych właściwości. | fot. Shutterstock

Co pić na odchudzanie przed snem? Sok ogórkowo-pietruszkowy

Zielony sok z ogórka i pietruszki może przyspieszyć proces odchudzania i przynieść szybkie rezultaty, jeśli jest regularnie spożywany. Ogórek ma wysoką zawartość wody i błonnika i prawie nie ma kalorii. Pietruszka znana jest ze swoich łagodnych właściwości moczopędnych oraz wysokiej zawartości minerałów i witamin. Oba są produktami bogatymi w składniki odżywcze, o których wiadomo, że skutecznie wspomagają odchudzanie.

Jak zrobić sok z ogórka i pietruszki?

Pokrojonego w kostkę ogórka i pęczek pietruszki należy połączyć, dodając do nich pół łyżeczki startego imbiru i 1 łyżeczkę soku z cytryny. Wszystko razem należy zmiksować lub zblendować do uzyskania soku.

Aloes ma szczególnie dobry wpływ na jelita. | fot. Shutterstock

Sok na dobry sen i odchudzanie? Sok z aloesu

Picie soku z aloesu przed snem może pomóc w naturalny sposób pozbyć się dodatkowego tłuszczu. Według książki Healing Foods wydawnictwa DK, „Sok z aloesu pomaga zrównoważyć florę jelitową. Może być przydatny w przypadkach zespołu jelita drażliwego i jest środkiem przeczyszczającym, który pomaga wydalić pasożyty z przewodu pokarmowego”.

Jak zrobić sok z aloesu?

Nożem należy zeskrobać zewnętrzną warstwę z liści aloesu, a następnie wydobyć żel z wenwnątrz. Całość zmieszać z dwoma szklankami wody i zmiksować lub zblendować.

Mleko z kurkumą zapewni spokojny sen i usunie z organizmu toksyny. | fot. Shutterstock

Mleko na sen i odchudzanie? Mleko z kurkumą

Kurkuma może pomóc w przyspieszeniu metabolizmu i złagodzeniu trawienia, co może skutkować zrzuceniem dodatkowych kilogramów. Jej właściwości przeciwutleniające mogą pomóc w usunięciu szkodliwych toksyn z organizmu. Z kolei mleko dostarcza organizmowi wapnia i białek, które pomagają w uzyskaniu spokojnego snu.

Jak zrobić mleko z kurkumą?

Należy zagotować mleko z połową łyżeczki kurkumy w proszku i wypić przed snem, gdy jest jeszcze gorące.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl