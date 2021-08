Co piją konsumenci na Zachodzie? Podpatrzyliśmy 4 trendy napojowe

Kombucha, hard seltzery, napoje bez alkoholu oraz wariacje na temat wód smakowych - to ciekawe trendy napojowe, które zbliżają się wielkimi krokami do polskiego rynku i konsumentów. Czy zostaną przyjęte z owacjami?

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 23-08-2021, 12:21

Trendy na rynku napojów; fot. unsplash.com

Trend prozdrowotny i dbania o odporność jest mocno widoczny na rynku napojów. Zyskują takie produkty jak np. kombucha.

Coraz mnie alkoholu w piwie, winie i drinkach. Marketerzy szukają nowych okazji konsumpcji bezalkoholowych wariantów

Renesans wód smakowych - naturalne, bezcukrowe, o ciekawych smakach i dodaktach funkcjonalnych - tego oczekuje konsument.

Kombucha - probiotyki na celowniku konsumentów

Kombucha (kombucza) to napój powstający w efekcie fermentacji słodkiej herbaty z dodatkiem tzw. grzyba herbacianego. Kombucha ma wiele właściwości zdrowotnych. Łagodzi stany zapalne, wzmacnia odporność, zawiera witaminy i mikroelementy. Napój można stworzyć w domu, ale pojawiają się także liczne butelkowane wersje "convenience". Tu na uwagę zasługują produkty marek m.in. Brothers and Sisters Kombucha oraz Ferment Kombucha. To ciekawy trend, któremu warto się przyglądać, ponieważ zyskuje na trendzie prozdrowotnym oraz dbania o zdrowie jelit, które mają ogromny wpływ na odporność tak ważną w dobie pandemii.

W piciu kombuchy występuje zasadniczy problem - nie wszystkim do gustu przypada smak tego "fermentu". Na Zachodzie postanowiono zatem wprowadzić do obrotu liczne warianty smakowe, które mają skłonić konsumentów do zakupu. Niedawno Health-Ade, amerykańska marka kombuchy, wprowadziła zmodernizowaną wersję napojów o smakach: owoc granatu, cytryna limonka, musujący mus, wanilia truskawkowa, jabłecznik i soczyste winogrono.

Ważne, aby produkty takie jak kombucha miały certyfikaty - organiczny, wegański, bezglutenowy i niemodyfikowany genetycznie.

Niskoalkoholowe hard seltzery

Niskoalkoholowe napoje typu hard seltzer są niezwykle popularne w USA. Amerykanie pokochali je za prosty skład i lekką formułę. Bazą alkoholową w tej grupie produktów są wsady na bazie słodu, wina, sfermentowanego cukru. Są lżejsze od intensywnego smaku i zapachu wódki, rumu czy ginu. Całość dopełniają owoce, czasem miód. Są niezwykle atrakcyjne – orzeźwiające i niskokaloryczne – opakowanie to często tylko 100 kalorii na puszkę napoju, zawartość cukru jest na niskim poziomie. Te napoje wpisują się też w trend dietetyczny w USA – ograniczania kaloryczności produktów spożywczych.

Producentem tego typu napojów na rynek amerykański jest polska firma Krynica Vitamin. Czytaj: Krynica Vitamin: liczymy, że hard seltzery zawojują Europę (wywiad)

Gotowe napoje i drinki (często w puszkach) z niską zawartością alkoholu to trend, któremu warto się przyglądać. Może okazać się hitem polskim wakacji 2022?!

Napoje bez alkoholu

Ograniczenia zawartości alkoholu to ważny trend na rynku. Tu właściwie kategorie napojów i alkoholi mocno się przenikają. Ten tren jest już mocno widoczny w naszym kraju - właściwie większość marek piw ma już swoje odpowiedniki w wersji 0 proc. alkoholu - zarówno jako radlery jak i klasyczne zamienniki piw.

To najszybciej rosnący segment piwny z dynamiką na poziomie ponad 20%. Marketerzy szukają nowych okazji do spożywania tego typu produktów - nie tylko podczas imprez, ale także w ciągu dnia czy jako izotonik po treningu.

Na Zachodzie właśnie małe rzemieślnicze i kraftowe browary wprowadzają wersje bezalkoholowe. Powoli widać to także u nas.

Nowe oblicze wody smakowej

Opłata cukrowa przyspieszyła rozwój kategorii wód smakowych. Jest coraz więcej konsumentów świadomych, którzy nie sięgają po produkty z cukrem i sztucznymi składnikami, a z drugiej strony nie chcą pić wody mineralnej, gdyż im po prostu nie smakuje.

Wody smakowe, które maja szansę podbić rynek napojów muszą spełniać kilka warunków: nie mogą zawierać cukru, nie mają żadnej kaloryczności i mają krótką listę naturalnych składnikóworaz niestandardowe połączenia smakowe (często podwójna smaki, np. ogórek - mięta).

Ciekawym trendem podpatrzonym na rynkach zagranicznych jest dodawanie do wód smakowych witamin i minerałów. Niedawno w Wielkiej Brytanii wypuszczono na rynek Acti-Vit - nowa wysokowitaminowa, funkcjonalna woda gazowana, która występuje w trzech smakach: tropikalny dopalacz; czarna porzeczka, jabłko i malina; oraz cytryny, limonki i pomarańczy. Każda puszka zawiera 100% RDA (dziennego zapotrzebowania) witamin B5, B6, B9, B12, C, D i cynk, wraz z 15% RDA magnezu – twierdząc, że jest jednym z najwyższych stężeń witamin na rynku.

Witaminy i minerały zostały wybrane, aby "wspierać uwalnianie energii, wspomagać sprawność umysłową i zmniejszyć zmęczenie". I to wszystko oczywiście w opcji bez cukru.