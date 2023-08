Jak podkreślają uczestnicy międzynarodowych pokazów lotniczych AIR SHOW RADOM 2023, pierwszego dnia wydarzenia był ogromny problem z dostępem do wody pitnej. Tego dnia termometry wskazywały nawet 28°C. Jak podkreślił organizator, problem polegał na braku rozbudowanej infrastruktury wodnej.

Pokazy lotnicze Air SHOW RADOM 2023; fot. PAP Foto/Radek Pietruszka

Co spowodowało problem z dostępem do wody pitnej na Air Show Radom?

Główną przyczyną problemu z dostępem do wody pitnej był zawarty w regulaminie pokazów punkt, zgodnie z którym każdy uczestnik mógł wnieść na teren wydarzenia butelkę z wodą o pojemności do 0,5 l. Na terenie wydarzenia były dystrybutory z bezpłatną wodą, jednak jak podkreślali uczestnicy, aby z nich skorzystać trzeba było odczekać nawet 2 godziny. Wodę można było kupić w dostępnych na miejscu punktach gastronomicznych, jednak cena butelki sięgała nawet 30 złotych, a kolejka nie była krótsza niż do tej bezpłatnej.

Komentarz Agencji Mienia Wojskowego dotyczący problemu z dostępem do bezpłatnej wody pitnej podczas AIR SHOW RADOM 2023

Organizatorem tegorocznych międzynarodowych pokazów lotniczych AIR SHOW RADOM 2023 były Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak poinformowała nas Rzecznik wydarzenia, „strona wojskowa odpowiadała za przygotowanie pokazu dynamicznego w powietrzu oraz wystawy statycznej. Organizatorem wydarzenia w innych aspektach była Agencja Mienia Wojskowego”. Dlaczego zwróciliśmy się do biura Prezesa AMW o komentarz m.in. w kontekście liczby osób, które wzięły udział w sobotnich pokazach oraz z czego w ogóle wynikał problem z dostępem do bezpłatnej wody pitnej.

Jak podkreślono w przesłanej nam odpowiedzi, Wodociągi Miejskie S.A. w Radomiu miały dostęp do 3 przyłączy wody na których przygotowano 5 stanowisk wydawania wody pitnej i jeden punkt czerpania wody na potrzeby gastronomii. Przyłącza, które nie są infrastrukturą własną Wodociągów Miejskich, a umiejscowione są na terenie bazy lotniczej, jeszcze przed pokazami zostały przepłukane i przebadane pod względem mikrobiologicznym. Sprawozdania z badań zostały także przekazane do jednostki Sanepidu, który potwierdził, że wyniki badań z przebadanych przyłączy dopuszczają wodę jako zdatną do spożycia. Dodano, iż na podstawie szacunkowych danych w sobotnich pokazach w szczytowym momencie na terenie lotniska było ok. 78- 80 tys. widzów. Na sobotę sprzedano 90 tys. biletów i taki był limit uczestników.

- Problem polegał na braku rozbudowanej infrastruktury wodnej, ponieważ ta istniejąca na lotnisku wojskowym nie przewidywała większej niż 4 liczby ujęć. Żeby dostarczyć przebadaną i zdatną do picia wodę, musi ona być w odpowiedni sposób skontrolowana przed udostępnieniem. Na terenie lotniska nie ma odpowiednio rozwiniętej podziemnej infrastruktury wodociągowej. Bezpośrednio przy terenie płyty lotniska znajduje się jedynie jedna linia wodociągowa (hydranty ppoż) w jednej linii wzdłuż drogi. To właśnie na tej sieci umiejscowiono punkty darmowej dystrybucji wody z przebadanej i bezpiecznej sieci wodociągowej. Dwa punkty w pobliżu wejścia od strony terminala, dwa punkty od strony wejścia od Sadkowa w pobliżu wystawy statycznej oraz jeden punkt pomiędzy w rejonie wystawy wojsk pancernych, gdzie także znajdował się punkt czerpania wody dla gastronomii – zaznacza Małgorzata Weber, rzecznik prasowy AMW.

Rzecznik wyjaśniła, iż punkty dystrybucji wody zapewnione przez Wodociągi Miejskie w Radomiu miały na celu zapewnić dostęp do bezpiecznej, darmowej wody jako element promocyjny „radomskiej kranówki”, a „na terenie lotniska nie był to jedyny dostęp do wody pitnej, ponieważ stoiska komercyjne prowadziły sprzedaż zarówno wody, jak i innych napojów”.

Radomskie wodociągi dostarczały dodatkową wodę w woreczkach

Zapytaliśmy Agencję Mienia Wojskowego, czy w sobotnie przedpołudnie, w czasie, w którym występował największy problem z dostępem do wody pitnej podczas pokazów lotniczych Air SHOW RADOM 2023, nie docierały do organizatorów żadne sygnały dotyczące problemu?

Małgorzata Weber podkreśliła, iż po pierwszych sygnałach o kłopotach Wodociągi Miejskie S.A. w Radomiu dostarczyły wodę w woreczkach jednolitrowych w rejon kas, gdzie nie było punktów gastronomicznych oraz dostępu do wody bieżącej, a znajdowało się tam bardzo dużo osób oczekujących na wejście lub kupno biletu.

- Dostarczono tam ok. 3000 jednolitrowych woreczków z wodą. W dalszej kolejności udano się na teren pokazów, gdzie podjęto działania mające na celu zwiększenie ilości punktów dostępowych oraz uruchomienia kurtyn wodnych. Niestety, ze względu na ograniczoną infrastrukturę udało się podłączyć dwie kurtyny wodne pod działające, a zarazem przebadane i bezpieczne przyłącze hydrantowe. Na jednym z ujęć urządzenia do paczkowania wody w woreczki działały w trybie ciągłym, aby można było dowozić wodę w woreczkach na teren pokazów. Do końca pokazów w ten sposób dostarczano dodatkowe ilości wody na teren – dodała rzecznik.

Dlaczego nie można było wnosić butelek o większej pojemności niż 0,5 l?

Jak zaznaczyła w przesłanej Portalowi Spożywczemu odpowiedzi Małgorzata Weber, Agencja Mienia Wojskowego w pełni rozumie krytyczne uwagi osób oczekujących w kolejkach przed wejściem do bram i kas oraz punktów dystrybucji wody.

- Choć w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi i Gminą Miastem Radom reagowaliśmy na bieżąco, w wielu momentach nie byliśmy w stanie pomóc wszystkim. Gdy tylko otrzymaliśmy informacje o problemach z dostępem do wody w punktach stacjonarnych, rozpoczęliśmy wydawanie dodatkowej wody w woreczkach, którą również dostarczono przed wejścia, a na terenie pokazów rozstawiliśmy kurtyny wodne. Bardzo dziękujemy wszystkim służbom medycznym, strażakom, policji i żołnierzom, którzy nas w tej sytuacji wspierali. Ich pomoc była nieoceniona. Ze wszystkich krytycznych uwag wyciągnięto wnioski, co miało przełożenie na organizację logistyki podczas kolejnego dnia pokazów w niedzielę.

Rzecznik AMW dodała, iż w niedzielę przy liczbie publiczności ok. 60 tys. osób, ale przy zniesionym limicie 0,5 l butelek na osobę, ta sama ilość punktów dystrybucji wody działała płynnie i nie tworzyły się już kolejki przed punktami Wodociągów Miejskich.

- Zarówno w sobotę jak i niedzielę podczas pokazów nie było żadnej awarii sieci wodociągowej, a woda w pięciu punktach była wydawana non stop na okrągło, przez cały czas trwania pokazów. Wcześniejsze ograniczenia związane z limitem wnoszenia wody w butelkach 0,5 l było związane z ustawą o organizacji imprez masowych, która zakazuje wnoszenia napojów alkoholowych oraz przedmiotów niebezpiecznych (za taki została uznana butelka o pojemności większej niż 0,5 l po incydencie w którym wokalista rzucił ze sceny butelkę w publiczność i spowodował obrażenia uczestnika koncertu) – wyjaśniła Weber.

Pierwszego dnia pokazów lotniczych AIR SHOW RADOM (26 sierpnia) interwencji wymagało 339 pacjentów

W mediach społecznościowych pojawiały się komentarze mówiące o liczbie przypadków wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego, m.in. o dwóch przypadkach śmiertelnych. Jak poinformowała nas Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, pierwszego dnia pokazów (26 sierpnia) interwencji wymagało 339 pacjentów, 13 trafiło do szpitala. Drugiego dnia Air Show Pogotowie udzieliło pomocy 227 pacjentom, 4 trafiło do szpitala.

– Pomocy udzielały zespoły ratownictwa medycznego w 5 karetkach i 2 szpitalach Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, patrole piesze i na quadach w składzie: ratownicy medyczni PCK oraz ratownicy KPP WOPR. Wszyscy wykonali ogrom bardzo ciężkiej pracy. Interwencje dotyczyły m.in. omdleń, bólu głowy, użądleń przez owady, w dwóch przypadkach podejrzenia zawału, ale także otarcia naskórka – odpowiedziała redakcji Portalu Spożywczego RSPR.

Czy woda z kurtyny wodnej nadaje się do picia?

Jednym ze wskazanych przez GIS źródeł zakażenia legionellą są systemy ciepłej i zimnej wody, fontanny, zraszacze i płaszcze wodne, a dokładniej aerozol wodno-powietrzny. Picie wody skażonej bakteriami Legionella nie prowadzi do zakażenia. Jednak już samo przebywanie blisko fontanny czy zraszacza może doprowadzić do przedostania bakterii do dolnych dróg oddechowych.

Pomimo tego, że pokazy lotnicze odbywały się w Radomiu, ryzyko zakażenia bakterią legionelli rozszerza się na kolejne województwa. Początkowo przypadki legionellozy występowały jedynie w Podkarpackiem. Natomiast na tę chwilę ryzyko zakażenia tą bakterią występuje również w województwie wielkopolskim, lubelskim i małopolskim.

