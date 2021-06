Coca-Cola będzie walczyć z plastikiem dostającym się do oceanów

The Coca-Cola Company i The Ocean Cleanup ogłosiły, że Coca-Cola zostaje pierwszym globalnym partnerem wdrożeniowym w projekcie oczyszczania rzek fundacji The Ocean Cleanup. Partnerstwo łączy sieć Coca-Cola z technologią The Ocean Cleanup, wspierając rozwiązania dla 15 rzek na całym świecie, aby zapobiegać przedostawaniu się plastikowych odpadów do oceanów.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 16-06-2021, 14:06

fot. materiały prasowe Coca-Cola

Misją The Ocean Cleanup jest oczyszczenie oceanów z plastiku. Tysiąc rzek przenosi prawie 80 proc. plastiku trafiającego tą drogą do oceanów. Wśród odpadów, które są zbierane za pomocą systemów oczyszczania, znajduje się wiele plastikowych butelek, w tym opakowania firmy Coca-Cola.

Coca-Cola jako globalna firma pracuje nad tym, aby wszystkie materiały, które wykorzystuje w opakowaniach, były zbierane i poddawane recyklingowi, tak aby żadne z nich nie stało się odpadem. Na polskim rynku już niemal 100% wszystkich opakowań może być ponownie przetworzonych.

Działania realizowane w ramach porozumienia The Ocean Cleanup i Coca-Cola do końca 2022 roku obejmą piętnaście rzek. Obie organizacje będą współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest wyeliminowanie odpadów i powstrzymanie fali plastikowych zanieczyszczeń, które przedostającą się do światowych oceanów, poprzez przechwytywanie ich w rzekach. Celem tej współpracy jest też zaangażowanie i zmobilizowanie zarówno przemysłu, jak i osób prywatnych na całym świecie do zajęcia się problemem zanieczyszczenia plastikiem.

Oczyścić oceany z plastiku

- Jako globalna firma pracujemy nad tym, aby wszystkie materiały, które wykorzystujemy w naszych opakowaniach, były zbierane i poddawane recyklingowi, tak aby żadne z nich nie stało się odpadem. Wspieramy zespoły The Ocean Cleanup oraz technologie, których celem jest ochrona ekosystemów oceanicznych, w działaniach na rzecz zabezpieczenia naszych dróg wodnych – mówi James Quincey, prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Company.

Międzynarodową firmę i technologiczną organizację non profit łączy partnerstwo, którego celem jest powstrzymanie fali plastikowych zanieczyszczeń, które przedostającą się do światowych oceanów, poprzez przechwytywanie ich w rzekach. Celem tej współpracy jest też zaangażowanie i zmobilizowanie zarówno przemysłu, jak i osób prywatnych na całym świecie do zajęcia się problemem zanieczyszczenia plastikiem, wyeliminowania odpadów plastikowych trafiających do oceanów oraz ochrony ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych.

Inicjatywa łącząca skalę działalności i globalną sieć Coca-Cola z rozwiązaniami technologicznymi i wiedzą fundacji The Ocean Cleanup pomoże przyspieszyć wdrażanie systemów oczyszczania w piętnastu rzekach na całym świecie w ciągu najbliższych 18 miesięcy, w tym wprowadzenie półautonomicznych, zasilanych energią słoneczną urządzeń Interceptor™ do wyłapywania odpadów z rzek.

– Misją The Ocean Cleanup jest oczyszczenie oceanów z plastiku. Tysiąc rzek przenosi prawie 80% plastiku trafiającego tą drogą do oceanów. Problem jest ogromny i z dnia na dzień narasta, dlatego bezustannie staramy się przyspieszyć nasze postępy. – mówi Boyan Slat, założyciel i dyrektor generalny The Ocean Cleanup.

–Wśród odpadów, które zbieramy za pomocą naszych systemów oczyszczania, znajdujemy wiele plastikowych butelek, w tym opakowania firmy Coca-Cola. Doceniam to, że jako pierwsi w branży przyłączyli się do naszej misji, w ramach swoich szerszych działań przyczyniających się do zwalczania ogólnoświatowego problemu zanieczyszczenia plastikiem. Naszą intencją jest wyciągnięcie wniosków z tego partnerstwa, które ma potencjał do rozwoju i szybkiego osiągania skali. Dlatego uważam, że jest to dobra wiadomość dla naszych oceanów - dodaje.

Urządzenie Interceptor™ zapobiega przedostawaniu się plastiku z rzek do oceanów

Interceptor™ został zaprezentowany w 2019 roku i jest pierwszym skalowalnym rozwiązaniem zapobiegającym przedostawaniu się plastiku z rzek do oceanów. W 100% zasilany energią słoneczną, autonomicznie usuwa śmieci i jest w stanie pracować na większości najbardziej zanieczyszczonych rzek świata.

Działania realizowane w ramach porozumienia The Ocean Cleanup i Coca-Cola do końca 2022 roku obejmą piętnaście rzek. Obie organizacje będą współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest wyeliminowanie odpadów. Fundacja The Ocean Cleanup zainstalowała już dwa Interceptory będące częścią partnerstwa w Santo Domingo (Dominikana) i Cần Thơ (Wietnam). Porozumienie zapewni wsparcie w rozwoju rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami dla zebranych śmieci, a obie organizacje planują rozszerzyć zasięg projektu na trzynaście kolejnych rzek.

The Ocean Cleanup wnosi know-how, doświadczenie i sprawdzoną wiedzę w zakresie technologii zbierania tworzyw sztucznych, ich wdrażania, wiedzę naukową na temat problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, dane wdrożeniowe oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem. Coca-Cola udzieli The Ocean Cleanup wsparcia za pośrednictwem swojej globalnej sieci, która obejmuje ponad 200 krajów i terytoriów. Zapewni pomoc w zakresie zaangażowania lokalnych społeczności, potrzebnego do rozmieszczenia nowych urządzeń przechwytujących, jak również specjalistyczną wiedzę na temat gospodarowania odpadami z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędną do późniejszego przetwarzania zebranego plastiku.

The Ocean Cleanup i Coca-Cola będą współpracować w celu pozyskania nowych partnerów i inwestycji potrzebnych do dalszego rozwoju przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie dodatkowych Interceptorów, jak również zapewnienia wsparcia licencyjnego i rozmieszczenia kamer systemu monitorowania rzek (River Monitoring System, RMS), aby prowadzić dalsze analizy ich zanieczyszczenia.

Świat bez odpadów

The Coca-Cola Company podejmuje wszechstronne działania w celu rozwiązania problemu odpadów z tworzyw sztucznych w ramach wizji Świata bez Odpadów (World Without Waste). Składają się na nią trzy podstawowe cele globalne: po pierwsze sprawić, aby do 2025 roku 100% opakowań firmy na całym świecie nadawało się do recyklingu – a do 2030 roku wykorzystywać w opakowaniach co najmniej 50% materiałów pochodzących z odzysku.

Po drugie, do 2030 roku firma chce zbierać i przetwarzać dokładnie taką liczbę butelek i puszek, jaka trafia od niej na rynek.

Po trzecie, Coa-Cola chce współpracować na rzecz ochrony zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, Coca-Cola inwestuje również w nowe technologie, materiały opakowaniowe i innowacje ograniczające stosowanie opakowań, w tym nowe, ulepszone technologie recyklingu, technologie ultralekkich opakowań i technologie oparte na surowcach roślinnych, a także produkty dostępne z dozowników. Niedawno firma postawiła sobie za cel, aby do 2025 roku, w zależności od rozwoju działalności, zużywać na całym świecie o 20% mniej tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych niż obecnie.

Walka z plastikowymi odpadami wymaga działań oraz idei pochodzących od najlepszych i najwybitniejszych umysłów, w tym społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego. W związku z tym The Coca-Cola Company dołączyła do grona uczestników lub współtwórców globalnych porozumień, które pomogą zrealizować wizję Świata bez Odpadów. Ich wspólnym celem jest zachęcenie większej liczby osób do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, a organizacji do inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której produkty i materiały po zakończeniu okresu użytkowania zachowują swoją wartość i wracają do procesu produkcyjnego, w którym niewiele się marnuje.

- The Ocean Cleanup dysponuje jasną wizją i sprawdzonymi technologiami, które pomagają zrealizować jej cel, jakim jest oczyszczenie oceanów z plastiku” – mówi Brian Smith, dyrektor operacyjny The Coca-Cola Company.

- Lokalne zespoły Coca-Cola będą wspomagać rozmieszczanie nowych urządzeń przechwytujących na rzekach na całym świecie, a także przetwarzanie i recykling zebranych odpadów. Wierzymy, że poprzez wspólną pracę jesteśmy w stanie wprowadzić realne zmiany. To ekscytujące: wiemy, że nasi pracownicy w każdym zakątku świata zaangażują się w tę inicjatywę, pomagając w lokalnych działaniach oraz występując jako ambasadorzy szerszej misji - dodaje.

Polski oddział Coca-Cola w walce z plastikiem

Na polskim rynku już niemal 100% wszystkich opakowań może być ponownie przetworzonych.

- Współpraca z The Ocean Cleanup to istotny krok w realizacji globalnej ambicji naszej marki, jaką jest Świat Bez Odpadów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w realizacji tego celu są również lokalne działania. Z tego względu od lat nawiązujemy w Polsce współprace i partnerstwa z podmiotami, które podobnie jak my, podejmują działania na rzecz wolnego od zanieczyszczeń środowiska i edukują w tym zakresie – mówi Gabriela Bar, Poland Communications Manager, Coca – Cola Poland Services.

Ważną inicjatywą podejmowaną przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce, wraz z innymi producentami, jest promocja idei systemu depozytowo-kaucyjnego, który będzie przyjazny dla konsumentów i dzięki któremu selektywna zbiórka odpadów będzie skuteczniejsza, co umożliwi ponowne wykorzystanie większej ilości opakowań i zamknięcie obiegu.

Coca-Cola współpracuje również z lokalnymi organizacjami ekologicznymi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Planet Heroes, pierwsza ekologiczna platforma crowdfundingowa i Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs “Razem dla Środowiska” zachęcały do zbiórek odpadów w najbliższej okolicy, a każdy zebrany worek Coca-Cola zamieniała na wsparcie jednej z wybranych organizacji ekologicznych w Polsce.

W poprzednich latach Coca-Cola podejmowała różne działania wraz z Fundacją Nasza Ziemia, np. program RePETa, w ramach którego ponad 50 gmin w całej Polsce otrzymało 1300 pojemników do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, współpracę z m. st. Warszawą, w ramach której miasto otrzymało 10 nowoczesnych recyklomatów do selektywnej zbiórki odpadów, czy konkurs „Recyklomat w Twojej gminie”, dzięki któremu 8 kolejnych recyklomatów stanęło w 6 miejscowościach w Polsce. Ponadto sami pracownicy firm systemu Coca-Cola niejednokrotnie angażowali się w akcje sprzątania, np. lewego brzegu Wisły w Warszawie, w którym udział wzięło 130 pracowników.