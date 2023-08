Jak donosi Reuters, popyt na pakowaną żywność i napoje do tej pory pozostawał odporny pomimo kryzysu związanego z kosztami utrzymania, nawet gdy firmy podniosły ceny swoich produktów, aby przenieść wysokie koszty energii i środków produkcji na konsumentów.

Szwajcarska firma Coca-Cola HBC, w której amerykański gigant napojów Coca-Cola posiada 20% udziałów, prognozuje wzrost przychodów organicznych o kilka procent na cały rok, w porównaniu z wcześniejszymi przewidywaniami na poziomie 5-6%.

Organiczny przychód netto w I półroczu wzrósł o 19%, pokonując prognozę analityków na poziomie 17,4% w ankiecie opracowanej przez firmę.

HBC odnotowało porównywalny zysk operacyjny w wysokości 560,7 mln euro za sześć miesięcy do czerwca, co oznacza wzrost o 21,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości około 521,5 mln euro.

"To była bardzo dobra pierwsza połowa roku z postępami w naszych strategicznych filarach. Nasze priorytetowe kategorie Sparkling, Energy i Coffee, wraz z dobrymi wynikami we wszystkich segmentach, przyczyniły się do wzrostu organicznego przychodów i wzrostu EBIT powyżej oczekiwań - powiedział cytowany w komunikacie, dyrektor generalny Zoran Bogdanovic.

"Nadal inwestujemy w aktywację naszego portfela 24/7 i ukierunkowaną ekspansję, wspieraną przez naszą wiodącą pozycję. W pierwszej połowie roku osiągnęliśmy porozumienie w sprawie nabycia Finlandii Vodka, z powodzeniem wprowadziliśmy innowacje, w tym Jack Daniel’s i Coca-Cola, na trzech naszych rynkach i dodaliśmy 2200 nowych punktów dystrybucji dla naszego biznesu kawowego - dodał.