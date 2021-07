Coca-Cola HBC: 1 mld zł inwestycji w Polsce, głównie w ekorozwiązania

Ostatnie 10 lat to ponad 1 mld zł na inwestycje w Polsce. Znaczna część to inwestycje technologiczne, które przybliżają nas do kluczowych środowiskowych celów w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów oraz projektowania opakowań, które realizujemy w ramach strategii "Świat bez Odpadów" - mówi Dorota Peter, Dyrektor Łańcucha Dostaw w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 14-07-2021, 10:16

Coca-Cola HBC: Ostatnie 10 lat to ponad 1 mld zł na inwestycje w Polsce; fot. unsplash.com

Coca-Cola dąży do projektowania wyłącznie opakowań, które w 100% nadają się do recyklingu. Firma zamierza do 2030 roku, na całym świecie, pomagać zbierać i przetwarzać dokładnie taką liczbę butelek i puszek, jaka trafia od nas na rynek.

Coca-Cola zadebiutowała z kartonowym rozwiązaniem KeelClip, zastępując tym samym folię termokurczliwą w wielopakach puszek, a w jednej z polskich fabryk testuje kolejne rozwiązanie, dzięki któremu ograniczy wykorzystanie folii stretch nawet do 40%.

100 proc. energii elektrycznej, którą Coca-Cola HBC kupuje na cele produkcyjne zakładów pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Jak potwierdza Dorota Peter, już za 4 lata 35% wszystkich butelek PET Coca-Coli będzie pochodziło z materiału PET z recyklingu i/lub z materiałów odnawialnych.

Coca-Cola stawia a recykling opakowań

- Dążymy do projektowania wyłącznie opakowań, które w 100% nadają się do recyklingu - na polskim rynku już blisko 100% wszystkich naszych opakowań może być ponownie przetworzonych. Ponadto zamierzamy do 2030 roku, na całym świecie, pomagać zbierać i przetwarzać dokładnie taką liczbę butelek i puszek, jaka trafia od nas na rynek. To bardzo istotne kwestie, które determinują nasze podejście biznesowe i plany inwestycyjne - podkreśla Dyrektor Łańcucha Dostaw w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Z myślą o innowacyjnych rozwiązaniach firma nawiązała współpracę z MIT Enterprise Forum CEE. - W ramach programu akceleracji mamy dostęp do pomysłów od kilkuset startupów, które generują rozwiązania dla naszych fabryk. Cel końcowy to zrównoważony odpowiedzialny rozwój, na który stawiamy jako lider branży - dodaje Dorota Peter.

Niedawno Coca-Cola zadebiutowała z kartonowym rozwiązaniem KeelClip, zastępując tym samym folię termokurczliwą w wielopakach puszek, a w jednej z polskich fabryk testuje kolejne rozwiązanie, dzięki któremu ograniczy wykorzystanie folii stretch nawet do 40%. Ponadto w zakładzie w Staniątkach przeprowadzono zmiany w procesie mycia puszek – wymieniono myjkę wodną na myjkę zjonizowanym powietrzem, co dało znaczące oszczędności, jeśli chodzi o zużycie wody.

Coca-Cola oszczędza wodę

- Odzyskujemy tam również w 75% wodę z płukania butelek PET, co pozwala zaoszczędzić 25 tys. m3 wody rocznie - dodaje.

- Jesteśmy też dumni z naszej instalacji uzdatniania wody. To technologia, która pozwoliła nam zaoszczędzić ok. 15% wody w procesie produkcyjnym, dzięki oczyszczeniu i uzdatnianiu jej co potwierdza, że na każdym etapie odzyskujemy każdą kroplę wodę. A to wszystko dopiero początki, bo zdajemy sobie sprawę, że tematy środowiskowe wymagają konkretnych działań i kolejnych nakładów finansowych - podkreśla Dorota Peter.

Energia ze źródeł odnawialnych napędza Coca-Colę

- Możemy z dumą powiedzieć, że 100 proc. energii elektrycznej, którą zakupujemy na cele produkcyjne naszych zakładów pochodzi ze źródeł odnawialnych. To jeden z kroków, które jako organizacja podejmujemy na rzecz minimalizowania naszego wpływu na środowisko i obniżania naszego śladu węglowego - mówi Dorota Peter.

Zmiana zadań ludzi w zakładach produkcyjnych

Ciągła i systematyczna automatyzacja procesów to naturalna sytuacja w każdym dobrze rozwijającym się zakładzie.

- Dla nas roboty produkcyjne nie są nowością – od ponad 10 lat instalujemy je w naszych fabrykach i zawsze celem końcowym jest wsparcie produkcji i logistyki. Przykładowo, mamy dwie linie produkcyjne dla butelek PET w zakładzie Radzyminie oraz CAN w Krakowie, dzięki czemu produkujemy do 45 tys. butelek na godzinę w Radzyminie i aż do 90 tys. puszek/h w Krakowie. W znacznym stopniu robotyzacja wpływa jednak na tworzenie się nowych miejsc pracy przy obsłudze nowych technologii - podkreśla Dorota Peter, Dyrektor Łańcucha Dostaw w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.