Coca-Cola HBC rozszerza ofertę kaw. Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – rodzinną marką z Włoch, z ponad 140-letnią tradycją.

Caffè Vergnano stało się częścią portfolio Coca-Cola HBC w Polsce. / fot. materiały prasowe

Coca-Cola HBC Polska poszerza ofertę kaw

Cały rynek kawy w Polsce wart jest około 7 mld złotych. Ponad połowa Polaków pije kawę poza domem i ten odsetek rośnie – na przestrzeni 3 lat o 12pp. Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat (2022) aż 65% Polaków wypija średnio od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. Polacy, poza tym, że kochają szczególnie ‘latte’ i ‘espresso’, stają coraz bardziej wymagającymi i dojrzałymi kawoszami, chętnie sięgającymi po wyroby premium.

- Zwyczaje i trendy konsumenckie napędzają rozwój naszego portfolio. Cały czas poszerzamy wachlarz marek, produktów i wariantów smakowych, by nie tylko zaspokajać potrzeby, ale także oczekiwania rynku. Podążając za naszą strategią 24/7, trzy lata temu wprowadziliśmy do naszej oferty kawę - to był strzał w dziesiątkę. Polska jest dziś najsilniejszym rynkiem w tej kategorii w całej grupie Coca-Cola HBC. Na tym nie poprzestajemy i robimy kolejny, ekscytujący krok – strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Widząc rosnące zainteresowanie polskiego konsumenta kawą premium, Coca-Cola HBC zapowiada rozwój tej kategorii. Wejście w dystrybucję produktów Caffè Vergnano w sektorze HoReCa to dopiero początek. W najbliższych miesiącach firma planuje rozszerzyć ofertę marki o rozwiązania dla biznesu (np. do biur), a dalej także o artykuły z segmentu kaw do domu. Rozwojowi portfolio towarzyszyć będą działania wspierające budowanie świadomości i rozpoznawalności marki.

- Cieszę się, że Caffè Vergnano stało się częścią portfolio Coca-Cola HBC w Polsce – rynku z ogromnym potencjałem na mapie biznesu kawy. Jestem przekonana, że dzięki wsparciu tak silnego zespołu, osiągniemy świetne wyniki. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pracę włożoną już w rozwój naszej marki. Tak ważne kroki biznesowe jak ten mają dla mnie i naszej rodziny ogromne znaczenie – mówi Carolina Vergnano, prezeska Caffè Vergnano.

Caffè Vergnano - włoska marka z tradycjami

Włoski styl, rodzinna tradycja, zrównoważone podejście do biznesu, smak i wysoka jakość to atrybuty Caffè Vergnano, która już od ponad 140 lat cieszy swoim smakiem mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Historia marki sięga 1882 roku, kiedy to jej twórca – Domenico Vergnano, otworzył pierwszy, butikowy sklepik z kawą.

Tradycje związane z marką i specjalna receptura kawy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Wyróżnikiem Caffè Vergnano jest jej jakość powstała w procesie powolnego, starannego sposobu palenia wyselekcjonowanych ziaren. Oferta w Polsce składa się z ponad 10 propozycji kaw premium od 100% arabiki po jej mieszanki z robustą. Znajdują się w niej ekskluzywne kompozycje z najlepszych odmian kawy na świecie - Linia 1882 oraz produkty linii Classic: od owocowych Mille i Espresso Dolce '900 do pełnych smaku Espresso Crema '800, poprzez kawy o intensywnym aromacie i kremowej konsystencji: Espresso Ricco '700, Espresso Classico '600, aż po delikatniejszy smak bezkofeinowego wariantu Decaffeinated.

