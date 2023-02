Rafał Palczak, dyrektor sprzedaży Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie przyznał, że kilka miesięcy temu otwarto nową inwestycję wartą 61 mln zł - magazyn wysokiego składowania w Radzyminie, zwiększając tym samym możliwości magazynowe spółki.

W 2022 roku zainwestowano także w nowe narzędzia, by monitorować poziom satysfakcji konsumentów i lepiej reagować na ich potrzeby. - Wyniki tych badań to nieodłączny element naszych procesów decyzyjnych - dodaje.

Krzysztofa Bełz, Kierowniczka ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie dodaje, że spółka będzie koncentrować się również na realizacji zobowiązań środowiskowych i klimatycznych, aby konsekwentnie dążyć do neutralności emisyjnej do 2040 r. oraz realizować ambicję "Świata bez odpadów".

- Wiemy, że jeszcze dużo jest do zrobienia, także w 2023 r. planujemy kolejne działania minimalizujące nasz wpływ na klimat i środowisko. Zamierzamy też dalej wspierać młodych ludzi w ich wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, aby ułatwić im wejście na rynek pracy w ramach programu #YouthEmpowered. Naszym celem jako Grupy jest wspomóc milion młodych ludzi do 2025 roku, a tylko w naszym regionie wsparliśmy już ponad 200 tysięcy osób – dodaje.

Katarzyna Borucka, Dyrektorka ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie, przyznała, że spółka duże nadzieje wiąże z planowanym systemem kaucyjnym.

- Wspólnie z innymi producentami napojów apelujemy o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu i uchwalenie ustawy o systemie kaucyjnym. Od lat współpracujemy w ramach koalicji branżowej, aby utworzyć efektywny system, który umożliwi nam zwiększenie poziomu zbiórki naszych opakowań do recyklingu, żeby nie tylko spełnić wymogi prawne, ale też zrealizować najważniejsze założenie naszej strategii „Świat bez odpadów”, aby do 2030 r. zebrać tyle opakowań, ile wprowadzamy na rynek. Kluczowy jest też dostęp do surowca, żeby producenci mogli zamknąć obieg opakowań i spełnić wymogi dyrektywy Single Use Plastic. A tylko system kaucyjny gwarantuje poziomy zbiórki rzędu 90% - mówi Katarzyna Borucka.