Coca-Cola HBC Polska: nie odnotowaliśmy opóźnień na żadnym etapie łańcucha dostaw

Jak zapewnia Katarzyna Borucka, do tej pory firma nie odnotowała znaczących zmian wielkości sprzedaży. - Nasza produkcja i dystrybucja odbywają się w niezmieniony sposób, zgodnie z założeniami przyjętymi na ten rok - mówi.

- W związku z pandemią COVID-19, powołaliśmy specjalną grupę roboczą, która na bieżąco monitoruje aktualną sytuację, dokonuje oceny wszystkich możliwych scenariuszy, jak również wprowadziła plany zarządzania kryzysowego, by zapewnić ciągłość dostaw naszych napojów. Jak dotąd nie odnotowaliśmy opóźnień na żadnym etapie łańcucha dostaw. Ograniczona mobilność konsumentów, a także zamknięcie punktów sprzedaży gastronomicznej to jednak decyzje, które w dalszej perspektywie będą miały znaczący wpływ na działalność wielu podmiotów w polskiej gospodarce. Coca-Cola HBC na każdym rynku, na którym jest obecna z uwagą śledzi zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i rządu oraz dostosowuje swoje lokalne strategie do aktualnej sytuacji - podsumowuje Borucka.