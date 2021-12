Coca-Cola HBC Polska wchodzi w nową kategorię alkoholi. Stawia na whisky

Coca-Cola HBC poszerza swoją ofertę alkoholi z segmentu premium. Do portfolio dołączają dwie marki – pochodzący z Irlandii kraftowy Glendalough oraz nowość na europejskim rynku whisky - kanadyjska Bearface.

Coca-Cola HBC Polska wchodzi w nową kategorię alkoholi - whisky. fot. shutterstock

Zgodnie ze strategią Coca-Cola HBC 24/7, która zakłada oferowanie konsumentom napojów na każdą okazję i porę dnia, firma poszerza swoją ofertę alkoholi z segmentu premium. Do portfolio dołączają dwie marki – pochodzący z Irlandii kraftowy Glendalough oraz nowość na europejskim rynku whisky - kanadyjska Bearface, charakteryzująca się unikalnym sposobem produkcji.

Glendalough to destylarnia, która została wyróżniona wieloma nagrodami za swoje podejście do produkcji whisky oraz ginu z dużym poszanowaniem natury. Korzysta ona z wyselekcjonowanych beczek najlepszej jakości, a szczególną uwagę zasługuje flagowy Irish Pot Still Whiskey, do którego używane są beczki z irlandzkiego dębu z okolicy Wicklow, prowadząc przy tym specjalny program sadzenia drzew.