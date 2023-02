W ciągu ostatnich pięciu i pół roku, Ruža Tomić Fontana pełniła funkcję dyrektorki generalnej w Coca-Cola HBC w regionie krajów adriatyckich, tj. Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii. W tym czasie, wraz z zespołem, dokonała transformacji firmy, budując silne zaangażowanie wśród pracowników oraz z sukcesem wdrażając strategię 24/7 – polegającą na rozszerzeniu portfolio produktów na każdą porę dnia i okazję – szczególnie w kanałach HoReCa oraz dużych sieciach handlowych.

Działania te zapewniły stabilny wzrost przychodów firmy i znaczący wzrost udziałów rynkowych Coca-Cola HBC na wszystkich trzech rynkach. Sukces ten był możliwy dzięki bardzo bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi i budowaniu kultury pracy zespołowej. Jej zaangażowanie i otwartość na innowacje zaowocowały uznanymi na rynku nowatorskimi rozwiązaniami dla klientów i konsumentów.

Przed dołączeniem do Coca-Cola Hellenic Ruža Tomić Fontana zdobywała doświadczenie w marketingu strategicznym m.in. w trakcie swojej 5-letniej kariery w branży farmaceutycznej.

– Objęcie stanowiska dyrektorki generalnej w regionie o tak dużym potencjale, a także możliwość kontynuowania drogi obranej przez Jaaka i zespół to dla mnie zaszczyt. Cieszę się, że wraz z naszymi partnerami będę mogła dalej rozwijać firmę w Polsce i krajach bałtyckich, a także wzmacniać relacje z klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi oraz wspierać pracowników w osiąganiu celów i nieustannym rozwoju zawodowym. Z niecierpliwością czekam na wdrożenie kolejnych projektów, które przybliżą nas do realizacji naszych ambicji środowiskowych – tj. neutralności emisyjnej do 2040 roku i „Świata bez Odpadów”. Jestem przekonana, że z tak silnym i zaangażowanym zespołem, jaki mamy w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz dzięki stałej współpracy z naszymi partnerami, będziemy kontynuować wzrost i odnosić kolejne sukcesy – powiedziała Ruža Tomić Fontana.