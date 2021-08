Coca-Cola HBC stawia na kawę. Kupuje część Costa Coffee w Polsce

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

Autor: PP

Data: 24-08-2021, 17:14

Coca-Cola HBC kupuje część Costa Coffee w Polsce; fot. mat.pras.

W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home, umożliwiając konsumentom czerpanie przyjemności smaku z ich ulubionej kawy również w domu. Naturalną konsekwencją rozwoju marki w Polsce jest poszerzenie biznesu o Costa Express, który dostępny będzie w kanałach HoReCa oraz w biurach. Costa Express tworzy kawę jakości napoju przygotowanego przez baristę i serwuje ten sam blend Costa Coffee Signature Mocha Italia, który można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych i produktach Costa Coffee przeznaczonych do domowego użytku. Serwowany ze świeżo zmielonymi ziarnami oraz świeżym mlekiem, Costa Express jest synonimem kawy on-the-go.

Kawa ważna w ofercie Coca-Cola HBC

- Kawa zajmuje coraz ważniejszą pozycję w ofercie 24/7 Coca-Coca HBC i mamy duże ambicje, by wzmacniać nasz udział w tej kategorii. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kawy w ramach naszej Grupy i w tej części Europy. Nabycie biznesu Costa Express w Polsce umożliwi naszej firmie oferowanie ulubionej kawy jeszcze szerszej grupie partnerów i konsumentów, a także dalszy rozwój Costa Express, m.in. dzięki wykorzystaniu skali naszej sieci dystrybucji i czołowej pozycji na rynku napojów – mówi Jaak Mikkel, General Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Widzimy ogromny potencjał w kategorii kawy w Polsce. Ze strony konsumentów widać duże zainteresowanie zróżnicowaną ofertą oraz większą świadomość dotyczącą jakości kawy, różnych możliwości jej przyrządzania oraz okazji do jej picia. Kawa przestała być dla nas jedynie sposobem na pobudzenie, jest już rytuałem, czymś, na co czekamy każdego dnia i co chcemy mieć na wyciągnięcie ręki. Costa Express to kolejna propozycja, która wzmacnia naszą pozycję na rynku napojowym i wpisuje się w nasze dążenie do dalszego rozszerzenia oferty w kategorii kawy w Polsce - dodaje Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Współpraca Costa Coffee z Coca-Cola HB

Współpraca marki Costa Coffee z Coca-Cola HBC to przykład dobrego partnerstwa, w którym wiedza ekspertów Costa Coffee świetnie współgra z bogatym doświadczeniem Coca-Cola HBC we wdrażaniu i rozwijaniu produktów na rynku napojowym w Polsce. Nabycie Costa Express to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którym zależy, żeby mieć kawę „on the go” odpowiadającą jakości kawy przygotowanej przez baristę, bez względu na to czy są w domu, w pracy, czy w podróży. Transakcja zostanie sfinalizowana w październiku.

Przypomnijmy, w 2018 roku The Coca-Cola Company kupiła spółkę Costa Coffee od firmy Whitbread.