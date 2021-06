Coca-Cola i Heineken skorzystają na gestach Ronaldo i Pogby?

Zdaniem eksperta ds. marketingu, gesty Ronaldo i Pogby względem marek sponsorskich na Euro 2020, wpływają na zainteresowanie daną marką i z całą pewnością, zarówno Coca-Cola, jak i Heineken z tego skorzystają.

Ronaldo i Pogby kontra Coca-Cola i Heineken; fot. unsplash.com

Pojawiły się informacje, że międzynarodowy koncern starci przez to zamieszanie około 4 mld dolarów. Jednak czy na pewno? – Kto to wyliczył? Jakie cztery miliardy? Ja mogę powiedzieć, że pięć miliardów. To jest jakieś wariactwo – powiedział w rozmowie z Onet Sport, Adam Pawlukiewicz, specjalista ds. marketingu z Pentagon Research.

Gest Ronaldo a wartość marki Coca-Cola

- Samo zachowanie Cristiano Ronaldo na pewno nie jest jedyną przyczyną tego, że Coca-Cola straciła nieco na wartości. Zresztą nie można uznać tego nawet za “znaczący” spadek, szczególnie jeśli złapiemy szerszą perspektywę, np. półroczną - dodaje.

Marka, której wizerunek lekko ucierpiał współpracuje z UEFA od 1989 roku. Czy istnieje szansa, że po tym incydencie się wycofają? – Coca-Cola zarabia ogromne pieniądze na sprzedawaniu swoich produktów na stadionach piłkarskich i to, że jakiś jeden piłkarz po prostu odłożył gdzieś na bok butelki, to nie ma to dużego znaczenia – powiedział ekspert.

Jego zdaniem, Cristiano Ronaldo wykonał gest, Pogba chciał go naśladować, a później zrobią to ludzie i pójdą do sklepu i kupią te napoje. - Zarówno Heineken i Coca-Cola na tym wygrają - dodał Adam Pawlukiewicz.

Ronaldo i Pogba vs. sponsorzy Euro 2020

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii podczas Euro 2020 odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Cristiano Ronaldo przeciwko Coca-Coli: "Pijcie wodę!"

Na pytanie dziennikarzy, dlaczego gwiazda piłki nożnej odstawiła butelki z Coca-Colą, Cristiano odpowiedział krótko: "Pijcie wodę!", po czym ustawił obok siebie butelkę z tym napojem.

Później śladem Portugalczyka poszedł Paul Pogba. Gwiazda reprezentacji Francji zaszokowała publikę usunęła ze stołu konferencyjnego butelki piwa Heineken. Piłkarz nie ukrywa, że jest pobożnym muzułmaninem, a w tej religii alkohol jest zakazany. Euro 2020: butelka Heinekena pod stołem. Paul Pogba jak Ronaldo