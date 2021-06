Coca Cola i IKEA chcą zakazu sprzedaży aut spalinowych w UE

27 firm wystosowało apel do Unii Europejskiej, aby najpóźniej do 2035 roku wyznaczyła termin zakończenia sprzedaży aut na benzynę i diesla.

Coca Cola to jedna z firm, które domagają się zakazu sprzedaży aut spalinowych w UE. fot. PTWP

Volvo oraz 26 innych firm wezwało Komisję Europejską, do wyznaczenia granicznej daty do produkcji pojazdów spalinowych w Unii europejskiej. Zaproponowano, aby maksymalną cezurą ustanowić rok 2035.

Apel podpisały takie firmy jak Allego, Ample, Arrival, Chargepoint, Coca-Cola European Partners, Electreon, Enel X, EV Box, Fastned, Greenway, Iberdrola, IKEA Retail, LeasePlan, Leclanché, Li-cycle, Lime, Metro AG, Novamont, Novo Nordisk, SAP Laboratoria we Francji, Schneider Electric, Sky, Uber, Vattenfall, Verkor, Volvo Cars, Vulcan Energy.

Firmy twierdzą, że ustalenie docelowego poziomu CO2 dla producentów pojazdów na poziomie 0 gramów CO2 na km do 2035 r. oznaczałoby stopniowe wycofywanie samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, w tym hybrydowych. W czerwcu Komisja Europejska ma zaproponować nowe cele w ramach pakietu legislacyjnego obniżającego emisję dwutlenku węgla o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. I osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r.