Coca-Cola i Jack Daniel's opracowali wspólnego drinka. Trafi na rynek jeszcze w tym roku

Autor: AT

Data: 20-06-2022, 19:08

Właściciel marki Jack Daniel's i The Coca‑Cola Company ogłosiły globalną współpracę prezentując koktajl Jack & Coke. To markowy, gotowy do spożycia (RTD) drink w puszce.

Właściciel marki Jack Daniel's i The Coca‑Cola Company ogłosiły globalną współpracę. fot. unsplash

Jack Daniel's i Coca‑Cola stworzyli wspólnego drinka

Inspirowany klasycznym koktajlem barowym drink Jack &Coke będzie zrobiony z Jack Daniel's Tennessee Whiskey i Coca‑Coli. Napój będzie dostępny na rynkach całego świata, a jego wstępna premiera zaplanowana jest na koniec 2022 roku w Meksyku.

- Łączymy dwie klasyczne amerykańskie ikony, aby zapewnić konsumentom doznania smakowe, które kochają w sposób, który jest spójny, wygodny i przenośny – powiedział Lawson Whiting, dyrektor generalny i prezes Brown-Forman Corporation, największej amerykańskiej firmy spirytusowej i winiarskiej.

- Brown-Forman jest liderem w kategorii produktów gotowych do spożycia od czasu, gdy ponad 30 lat temu uruchomiliśmy nasz pierwszy Jack Daniel's RTD. Coca‑Cola doskonale uzupełnia ofertę Jack Daniel's i naszą istniejącą ofertę RTD, umożliwiając nam przyspieszenie ekspansji i dalszy rozwój naszej działalności na całym świecie - dodał.

Inspirowany klasycznym koktajlem barowym drink Jack &Coke będzie zrobiony z Jack Daniel's Tennessee Whiskey i Coca‑Coli. fot. mat. pras.

Jak powstał Jack & Coke, czyli whisky z colą?

- Utrzymujemy konsumentów w centrum wszystkiego, co robimy, ponieważ stale rozwijamy nasze portfolio jako firma zajmująca się produkcją napojów, w tym nowe produkty z naszą kultową marką Coca-Cola – powiedział James Quincey, prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Firma.

Na puszce i opakowaniu, na których pojawią się dwa najbardziej rozpoznawalne i cenne na świecie znaki towarowe Coca‑Coli i Jack Daniel’s, pojawią się wyraźne symbole odpowiedzialności, mówiące, że mogą z nich korzystać wyłącznie konsumenci pełnoletni. Jack Daniel's & Coca-Cola RTDs będą stosować się do odpowiedzialnych praktyk marketingowych stosowanych przez Brown-Forman i The Coca-Cola Company.

Ile alkoholu będzie zawierał drink Jack Daniels z colą?

Globalny poziom zawartości alkoholu w Jack & Coke będzie wynosił 5%, ale może się różnić w zależności od rynku. Dostępna będzie również wersja bez cukru.