„Coca – Cola to jest to!” - pod tym słynnym hasłem reklamowym wymyślonym przed laty przez Agnieszkę Osiecką nadal podpisują się miliony fanów karmelowego napoju. Mimo podwyższenia cen swoich produktów, koncern Coca – Cola może pochwalić się rosnącą sprzedażą.

Mimo wzrostu cen konsumenci nie rezygnują z zakupu Coca-Coli/Fot. Pixabay

Coca-Cola droższa o 10 %

W porównaniu z ubiegłym kwartałem ceny napojów produkowanych przez koncern Coca–Cola wzrosły o 10 %. Ta biznesowa decyzja władz firmy nie zniechęciła amatorów soków i napojów wytwarzanych pod brandem amerykańskiego giganta z Atlanty. Produkty sygnowane przez Coca - Colę nadal świetnie się sprzedają, więc koncern może optymistycznie myśleć o drugiej połowie 2023 roku.

Nawet w kryzysie stawiamy na znane marki

Okazuje się, że nawet w czasach ekonomicznego kryzysu konsumenci wydają się być lojalni w stosunku do wielkich, znanych marek. Wybierając się na zakupy starają się oszczędzać na zbędnych wydatkach, ale nie są skłonni do rezygnacji z Fanty czy Coca – Coli na rzecz tańszych zamienników. Potwierdzają to dane zawarte w raporcie kwartalnym opublikowanym przez koncern. Sprzedaż wzrosła o 6 %, a zysk netto nawet o 34 %.

Koncern Coca - Cola z optymizmem patrzy w przyszłość

Coca - Coli udało się więc wypracować zysk, mimo wzrostu cen surowców i kosztów energii. W związku z tymi napawającymi optymizmem wynikami kampania postanowiła zweryfikować prognozy na 2023 r. Na przykład sprzedaż organiczna wzrośnie z 8 do 9 %, czyli nieco powyżej przewidywanych we wcześniejszych założeniach 7-8 %.

Niedawno także dwie inne znane marki: Unilever i Danone poinformowały o sporym wzroście zysków. Te wyniki udało się wypracować dzięki znacznemu podniesieniu cen przy niewielkim spadku ilości sprzedawanego towaru.







