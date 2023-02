Coca-Cola wypuszcza nową limitowaną edycję smaku z serii Creations - Coca-Cola Movement, która powstała we współpracy z nagrodzoną Grammy hiszpańską piosenkarką Rosalią. Firma na zdradza jednak jak powinna smakować nowa cola, ale ma kojarzyć się z "transformacją".

Coca-Cola Movement powstał we współpracy z Rosalią; fot. mat.pras. The Coca-Cola Company

Jak podał CNN Business, podobnie jak wcześniejsze wersje serii Creations - Starlight, Byte i Dreamworld - Movement nie ma tradycyjnego smaku, takiego jak wiśnia czy wanilia. Zamiast tego napój ma reprezentować nastrój lub ideę — w tym przypadku transformację.

Jak smakuje Coca-Cola Movement?

Jeśli chodzi o profil smakowy, Coca-Cola "czerpała inspirację z wielu aspektów transformacji, tworząc unikalną mieszankę zarówno odważnych, jak i delikatnych smaków" - wyjaśnił rzecznik firmy.

Reporter CNN, który próbował nowej coli podkreślił, że wersja Coca-Cola Movement bez cukru smakuje jak popcorn lub jak cola o z maślanymi nutami. Poprzednia wersja Dreamworld ponoć miała smakować jak cola z oranżadą (były wyczuwalne nuty truskawki i arbuza).

- Limitowane edycje Coca-Coli nie zostały zaprojektowane jako warianty, które będą trwać wiecznie, ale są bardziej wciągające i ciekawsze niż np. smak Coca-Cola Vanilia – powiedział dyrektor generalny Coca-Coli, James Quincey, podczas konferencji w listopadzie.

Coca-Cola stawia na promocję w cyfrowym świecie

Wraz ze spadkiem zainteresowania słodkimi napojami gazowanymi producenci napojów bezalkoholowych musieli wykazać się kreatywnością w zakresie nowych produktów. Coca-Cola postawiła na dotarcie do online.

I tak, wersja Coca-Cola Byte zadebiutowała w grze Fortnite. Konsumenci Dreamworld mogli zeskanować opakowanie przy użyciu telefonu, aby uzyskać dostęp do Coca-Cola Creations Hub, gdzie mogli cieszyć się muzyką w rzeczywistości rozszerzonej (AR) stworzoną we współpracy z Tomorrowland czy pobrać ekskluzywną kolekcję mody cyfrowej inspirowaną Dreamworld w metaversie. Puszka Coca-Cola Starlight's zawierała kod QR, który zapewniał klientom dostęp do holograficznego koncertu Ava Max.

Movement również zawiera kod QR, który kieruje użytkowników m.in. do quizu osobowości, który pomaga między innymi stworzyć awatara 3D. W ramach partnerstwa Rosalia wydaje nowy singiel i wideo do napoju gazowanego.

Rosalia ambasadorką Coca-Coli

Współpraca z Rosalią daje Coca-Coli też inną korzyść: zdobywanie sympatii wśród jej fanów. Hiszpańska gwiazda zdobyła międzynarodowe uznanie krytyków i wyruszyła w swoją pierwszą światową trasę koncertową w 2022 roku.

Coca-Cola współpracowała już z muzykiem. W czerwcu współtworzyła napój Dreamworld z Marshmello, DJ-em i producentem muzyki elektronicznej.

