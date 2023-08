Wojna cenowa między niemiecką siecią handlową Edeką a Coca-Colą ciągnęła się miesiącami i wygląda na to, że właśnie się zakończyła. Detalista nie chciał przystać na drastyczne podwyżki cen światowego koncernu tłumacząc, że dba o dobro klienta. Teraz jednak wszyscy będą musieli pogodzić się ze znacznie droższymi napojami. Koncern wydał ważne oświadczenie o zmianach od września.

Edeka przegrywa walkę cenową z Coca-Colą

Sieć supermarketów ustąpiła w sporze z producentem napojów. Edeka akceptuje wyrok Sądu Okręgowego w Hamburgu, który jest już prawomocny.

Walka na linii sieć - producent trwała od 2022 roku, kiedy Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH, niemiecki bottler kultowych napojów, znacznie zmienił wygląd butelek, co miało być uzasadnieniem dla podwyżek cen. Edeka nie chciała się na to zgodzić. Po wielu negocjacjach skierowała także sprawę do sądu, ale jak się okazało, trudno ten przypadek zakwalifikować jako łamanie prawa antymonopolowego.

Coca-Cola - zmiany od września 2023, które dotyczą wszystkich produktów

W przyszłości klientom w supermarkecie będzie drożej kupować lemoniady globalnego koncernu. Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH dopiero w lipcu ogłosiła, że ​​od 1 września 2023 roku będzie oferować swoje produkty w wyższych cenach. Według Floriana von Salzena, dyrektora zarządzającego ds. handlowych w firmie, wzrost cen jest "średnio w wyższym jednocyfrowym przedziale procentowym" - jak wyjaśnił w rozmowie z Lebensmittel Zeitung. Podkreślił także, że ​​wymagane dopłaty są "znacznie poniżej wartości inflacji", które dotyczą obecnie wielu produktów spożywczych.

Trudne negocjacje cenowe producentów i detalistów

Przyjęcie warunków cenowych przez Edekę zostało z satysfakcją przyjęte przez producenta lemoniady. Andrea Weckwert, wiceprezes ds. prawnych w Coca-Cola Europacific Partners Germany, powiedziała dla Lebensmittel Zeitung: "Daje to również jasność w odniesieniu do negocjacji cenowych między detalistami a producentami na równych zasadach, w których obaj muszą mieć odpowiednie pole manewru".

Coca-Cola w Niemczech

Warto przypomnieć, że do grupy należą marki Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix, Lift Apfel-Schorle, Vio, Apollinaris, Fuzetea, Honest Bio i Powerade.

