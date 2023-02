Coca-Cola Company wprowadza na rynkach UE nakrętki, które są trwale przymocowane do butelek. Zapytaliśmy spółkę, kiedy takie produkty pojawią się na polskim rynku.

Nakrętki Coca-Coli nie da się oddzielić od butelki; fot. za Berry Global

Dyrektywa UE 2019/204 - jakie wymagania dotyczące opakowań?

Od lipca 2024 r. prawo UE (Dyrektywa UE 2019/204) będzie wymagać, aby plastikowe butelki na napoje o pojemności do 3 litrów miały zamknięcia, które pozostaną przymocowane do pojemnika przez cały okres ich użytkowania.

Coca-Cola - nakrętki przymocowane do butelek

Wyprzedzając dyrektywę, The Coca-Cola Company wprowadza już nakrętki na stałe przytiwierdzone do butelek na rynkach europejskich. Taki sposób zamknięcia butelek został już zastosowany na liniach rozlewniczych w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Nowe nakrętki Coca-Coli zostały zaprojektowane tak, aby przez cały cykl życia napoju gazowanego pozostawały przytwierdzone do szyjki butelki, co ma zwiększyć ich szansę na poddanie recyklingowi.

Nowe nakrętki Coca-Cola wkrótce w Polsce

Poprosiliśmy spółkę o komentarz jaki jest termin wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce, gdzie działają zakłady produkcyjne Coca-Cola HBC: w Radzyminie pod Warszawą, w małopolskich Staniątkach i w Tyliczu, gdzie rozlewa się naturalną wodę mineralną Kropla Beskidu.

- Od maja 2021 r. Coca-Cola stopniowo wprowadza nakrętki przytwierdzone do opakowań tak, aby do czasu wejścia unijnej dyrektywy ws. tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP) w 2024 roku przeprowadzić tę zmianę w całej Europie, również w Polsce. Poszczególne rynki podejmują działania w różnym tempie, jeśli chodzi o projekty pilotażowe i całościowe przekształcenia. W odpowiednim czasie przekażemy informacje dotyczące Polski - wynika z przesłanego nam oświadczenia biura prasowego Coca-Cola.

Berry Global Group dostawcą nakrętek dla Coca-Coli

Dostawcą tego typu nakrętek Berry Global Group, Inc.

Nowe zamknięcie Berry posiada specjalną opaskę zapobiegającą otwarciu butelki i opatentowany przegub CompactFlip, który po zerwaniu opaski pozwala odchylić nakrętkę na tyle daleko aby nie stanowiła ona przeszkody podczas spożywania napoju, a jednocześnie mogła wielokrotnie się otwierać i zamykać.

– Butelki PET są najczęściej poddawanym recyklingowi typem opakowań plastikowych. Przez wzgląd na ten fakt, nasza współpraca ma ogromny potencjał aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska – powiedział Thierry Bernet Wiceprezes ds. Gospodarki Cyrkularnej i Innowacji w Berry Global.

Coca-Cola - inicjatywa "Świat bez odpadów"

Najnowsza zmiana w produktach koncernu to część inicjatywy "Świat bez odpadów", która zakłada, że do 2030 r. puszki i butelki będą w 50 proc. z recyklingu, a 100 proc. opakowań do 2025 r. będzie się nadawać do ponownego przetworzenia.

Firma planuje także do 2030 r. osiągnąć cel wsparcia zbierania każdej pustej butelki czy puszki po swoich wyrobach, tak by żadne opakowanie po napojach Coca-Coli nie trafiało na wysypiska.

