Unijne organy nadzoru antymonopolowego umorzyły dochodzenie w sprawie potencjalnych praktyk antykonkurencyjnych stosowanych przez The Coca-Cola Company i dwie firmy butelkujące - Coca-Cola Europacific Partners i Coca-Cola Hellenic, powołując się na niewystarczające podstawy dla sprawy - podał Reuters.

KE prowadziła wstępne dochodzenie ws. praktyk handlowych Coca-Coli; fot. unsplash.com

Coca-Cola i rabaty dla detalistów?

Komisja Europejska poinformowała, że ​​rozpoczęła wstępne dochodzenie w sprawie obaw, że trzy firmy mogły nadużyć swojej dominacji, przyznając warunkowe rabaty detalistom w niektórych krajach UE w celu zablokowania wejścia na rynek nowych napojów.

Następnie KE zebrała informacje od Coca-Coli i jej rozlewni, sprzedawców detalicznych i konkurentów.

Coca-Cola: umorzone dochodzenie ws. praktyk antykonkurencyjnych

- Na podstawie zebranych dowodów Komisja stwierdziła, że ​​nie ma wystarczających podstaw do dalszego prowadzenia dochodzenia” – powiedział unijny organ ochrony konkurencji w oświadczeniu. do którego dotarł Reuters.

- Zamknięcie dochodzenia nie jest stwierdzeniem, że zachowanie, o którym mowa, jest zgodne z unijnymi regułami konkurencji” – napisano.

Coca-Cola będzie podnosić ceny

Coca-Cola Company prognozuje wzrost zysków w 2023 r. powyżej oczekiwań analityków po przekroczeniu szacunków przychodów w IV kwartale. Jak uzasadnia, popyt na jej napoje pozostaje odporny w obliczu wielu podwyżek cen rekompensujących wyższe koszty.

Jak już pisaliśmy, Coca-Cola Company planuje ponownie podnosić ceny w 2023 r. wbrew wezwaniom niektórych detalistów do wycofania podwyżek, argumentując, że "zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami" dzięki skutecznemu marketingowi i zwinnemu podejściu do pakowania.

