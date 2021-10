Coca-Cola: nowa gamingowa reklama okazała się porażką?

Coca-Cola opublikowała efektowaną reklamę dla graczy, w której e-sportowy turniej wygląda bardzo realistycznie. Scenariusz jest jednak niezwykle głupi i pokazuje, że jego twórcy zupełnie nie rozumieją graczy - pisze komputerswiat.pl.

Coca-Cola opublikowała reklamę dla graczy, fot. unsplash.com

Reklama zatytułowana Real Magic zaczyna się całkiem dobrze. Oglądamy profesjonalnie wykonane ujęcia, prezentujące coś co wygląda jak e-sportowe finały mistrzostw świata.

Coca-Cola nie rozumie środowiska graczy?

Zdaniem portalu "Komputer Świat", reklama Real Magic pokazuje osobom, do których jest skierowana, że zupełnie ich nie rozumie. Film Coca-Coli powstał przede wszystkim z myślą o fanach gier. Wskazują na to liczne detale, do których naprawdę się przyłożono. Zarówno komentatorzy, zawodnicy, jak i kibice wyglądają bardzo realistycznie, a ujęcia, które ich przedstawiają, mogłyby spokojnie pochodzić z prawdziwego e-sportowego turnieju. Jednak postanowiono trzymać się starych i głupich stereotypów.

Co zwykle robią gracze w grach? Siekają, strzelają i mordują. Jak można ich wyleczyć z tej strasznej choroby? Zdaniem autorów reklamy, wystarczy magia Coca-Coli. Jak tylko wezmą łyk, ich serca zaleje fala miłości, a na świecie zapanuje pokój. Ucieszy to też kibiców na całym świecie, którzy wreszcie zrozumieją, że nie trzeba z nikim walczyć.

Tak właśnie marketingowcy amerykańskiej korporacji widzą e-sport.