Coca-Cola o ROP: Nie będziemy mieć wpływu na poziomy recyklingu

Przedstawiony na początku sierpnia br. projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) budzi wiele kontrowersji, na co zwracały uwagę stanowiska licznych organizacji, składane w konsultacjach publicznych - mówi Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 23-09-2021, 16:02

Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, fot. materiały prasowe

ROP - kolejne podwyżki cen żywości i napojów

- Projekt nie wprowadza żadnej poprawy w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi, a utrwala obecny model gospodarki komunalnej z wszystkimi jej wadami. Zamiast umożliwić producentom wzięcie pełnej odpowiedzialności za odpady opakowaniowe po produktach, co jest podstawowym założeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i na co my producenci jesteśmy gotowi, na przedsiębiorców nakłada się podatek opakowaniowy, w wysokości do 2 zł od każdego kilograma wprowadzonego opakowania na rynek. sprowadzając ich do roli biernych płatników kolejnej daniny publicznej - tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

- To są obciążenia, których firmy, szczególnie średnie czy małe, nie są w stanie udźwignąć, więc, żeby nie doprowadzić do znaczącego spadku ich rentowności, podatek zostanie doliczony do ceny produktów, a to oznacza kolejne podwyżki cen - podkreśla.

- Według projektu, pieniądze od producentów wyrobów w opakowaniach będą finansować odpady kompletnie nie związane z ich produktami. A przecież zgodnie z wymogami dyrektyw odpadowej i SUP producenci mają wziąć odpowiedzialność i ponosić koszty zbiórki i przetwarzania odpadów opakowaniowych, które to oni wprowadzają na rynek. Będą też mieli obowiązek osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu wprowadzanych przez nich opakowań oraz zawartości surowca wtórnego w nowych opakowaniach - opowiada.

- Muszą więc mieć narzędzia do wypełnienia tych obowiązków poprzez reprezentujące je organizacje odpowiedzialności producentów. Moja firma ma jeszcze ambitniejsze cele w zakresie zbiorki i recyklingu naszych opakowań niż wymaga tego od nas prawo. Ale musimy mieć do tego narzędzia - zaznacza Jaak Mikkel.

- Tymczasem mechanizm ROP opisany w projekcie pozbawia producentów jakiegokolwiek wpływu na osiąganie poziomów recyklingu, choć mają oni ponosić finansową odpowiedzialność za brak realizacji zadań przez gminy. To jedna z największych wad ministerialnego projektu. Odpady wciąż mają odbierać i zagospodarowywać gminy, a przedsiębiorcy czy organizacje odpowiedzialności producentów nie mogą prowadzić żadnych działań zwiększających ilość i jakość zbieranych odpadów. Jeśli poziom recyklingu zbieranych przez gminę odpadów nie będzie wystarczający, przedsiębiorcy nie tylko zapłacą olbrzymią daninę, ale dodatkowo wysokie kary w postaci opłaty produktowej - tłumaczy.

ROP - jaki powinien być?

- Dobry system ROP to taki, w którym producenci i organizacje nie tylko finansują zbiórkę i sortowanie odpadów opakowaniowych, ale też czuwają nad jakością tych procesów tak, aby do recyklingu trafił odpowiednio przygotowany materiał, ponieważ surowiec wtórny do kontaktu z żywnością musi być najwyższej jakości - podkreśla Jaak Mikkel.

- Organizacje te powinny też mieć obowiązek zabezpieczenia procesu recyklingu tak, by zebrany i posortowany materiał nie leżał w magazynach, jak to ma miejsce dziś. To zapewni nie tylko sprawny przebieg procesu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, ale i ich pełną przejrzystość z uwzględnieniem zasady kosztu netto i ekomodulacji - tłumaczy.

- Taki kształt ma system ROP w innych krajach Europy i nie ma powodu, aby z tych dobrych doświadczeń nie skorzystać. ROP to bowiem nie pobieranie i rozdzielanie pieniędzy producentów, a „silnik” dla większego poziomu recyklingu. Ja sam pochodzę z Estonii, gdzie od 2005 r. funkcjonuje obowiązkowy i powszechny system depozytowy na opakowania po napojach. Podobnie jak na Litwie i od przyszłego roku na Łotwie. W tych systemach osiąga się poziomy zbiorki i recyklingu opakowań w granicach 90%. Ten system stworzyli producenci i od lat finansują go zgodnie z zasadą kosztu netto - opowiada.

- Podobny system jesteśmy gotowi stworzyć w Polsce wraz z innymi producentami napojów i mam nadzieję, że ministerstwo wysłucha jednak głosu przedsiębiorców, szczególnie, że niektórzy, tak jak Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, mają już doświadczenie w budowaniu zdrowych systemów zbiorki opakowań, takich jak systemy depozytowe, na których korzystają konsumenci, środowisko, państwo i przedsiębiorcy czyli wszyscy zainteresowani - podsumowuje Jaak Mikkel.