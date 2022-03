Coca-cola o systemie kaucyjnym: wzorujmy się na innych krajach

Cieszy nas fakt, że Polska ma szansę na system depozytowo-kaucyjny. Bez tego ciężko byłoby zrealizować wysokie poziomy zbiórki i recyklingu opakowań - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju.





Data: 11-03-2022, 14:49

Coca-cola: System kaucyjny powinien obejmować wszystkich producentów, fot. shutterstock

System kaucyjny ułatwi zbieranie surowca wtórnego

Olimpia Wolf: Czego w projekcie ustawy zabrakło?

Katarzyna Borucka: Cieszy nas fakt, że Polska ma szansę na system depozytowo-kaucyjny. Bez tego ciężko byłoby zrealizować wysokie poziomy zbiórki i recyklingu opakowań, jakie nakłada na nas unijna legislacja, w tym dyrektywa SUP. Ta ostatnia dotyczy również obowiązku wykorzystania surowca wtórnego w nowych opakowaniach. Nie da się tego zrobić bez efektywnych systemów zbiórki, a do tej pory najskuteczniejszym jest właśnie system depozytowo-kaucyjny, w którym zbiera się 90% i więcej opakowań. W każdym systemie depozytowym kluczowe jest to, by przepisy pozwoliły skutecznie realizować zadania zarówno producentom, punktom handlowym jak i konsumentom. Tu, w kontekście zapisów projektu ustawy, mamy pewne obawy. Konstrukcja systemu zaproponowana w ministerialnej propozycji odbiega od tego, co z dużym powodzeniem działa np. u naszych sąsiadów. Na wielu europejskich rynkach, w tym w krajach bałtyckich, gdzie obecna jest Coca-Cola HBC, takie systemy już funkcjonują. Uważamy, że warto wzorować się na krajach, które wprowadziły już takie rozwiązania, wyciągając wnioski z ich doświadczeń i wdrażając to, co sprawdziło się najlepiej.

Co powinno znaleźć się w ustawie, aby system prawidłowo funkcjonował?

Skuteczny system depozytowo-kaucyjny powinny charakteryzować trzy cechy: powszechność, obowiązkowość i neutralność. Oznacza to, że powinien obejmować cały kraj i wszystkich producentów, którzy prowadzą działalność na jego terenie. Istotny jest również jednakowy poziom opłaty kaucyjnej na te same produkty - wysokość kaucji nie może być czynnikiem konkurencji między operatorami czy poszczególnymi firmami. W związku z tym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest oddanie zarządzania systemem w ręce tworzonego przez producentów, często we współpracy z handlem, podmiotu, który będzie działał na zasadach non-for-profit, bo jego zasoby powinny być w pełni przeznaczone na finansowanie systemu. Musimy pamiętać, że stworzenie i utrzymanie systemu wymaga olbrzymich nakładów finansowych, szczególnie w tak dużym kraju jak Polska.

Coca-cola: liczymy na konstruktywny dialog

Co Państwo oceniają pozytywnie w projekcie ustawy?

Bardzo cieszy nas publikacja projektu, rozpoczęcie publicznej debaty nad jego treścią i otwartość Ministerstwa na sugestie przedstawicieli branży napojowej. W końcu system depozytowo-kaucyjny to forma rozszerzonej odpowiedzialności producenta – to przecież my musimy zebrać nasze opakowania, poddać je recyklingowi i ponownie wykorzystać surowiec. To my będziemy z tego rozliczani. Jesteśmy gotowi ten system współtworzyć, dlatego liczymy na dalszy konstruktywny dialog, którego efektem będzie uzupełniony o kluczowe dla funkcjonowania efektywnego i dobrego systemu projekt ustawy. Wierzymy, że polski system kaucyjno-depozytowy może być wspólnym sukcesem i znaczącym krokiem w efektywnym gospodarowaniu opakowaniami.

Czy butelki szklane i puszki też warto objąć systemem kaucyjnym?

Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego rynku, a przede wszystkim handlu, w którym mamy dużą liczbę mniejszych placówek, w pierwszym etapie system powinien objąć te opakowania jednorazowe, których zbiórka będzie najprostsza i nie będzie logistycznym wyzwaniem dla punktów handlowych. Z przeprowadzonej wspólnie z branżową koalicją analizy modelowania dla Polski wynika, że są to butelki plastikowe typu PET i puszki aluminiowe. Stanowią one 83% opakowań w napojach bezalkoholowych i przekładają się na aż 95% sprzedaży napojów. Puszka aluminiowa stanowi ok. jedną trzecią opakowań napojowych na rynku, a poziom jej recyklingu wynosi 70-80%. Ten dobry wynik uzależniony jest jednak w dużej mierze od wysokiej obecnie ceny tego surowca, która zachęca do oddania puszki do skupu. Dzięki dobrze skonstruowanemu systemowi moglibyśmy osiągnąć aż 90% i to bez względu na cenę aluminium na rynku. Te dodatkowe 10 pp. to ok. 400 mln puszek rocznie. Jednorazowe butelki szklane ze względu na trudności w ich odbiorze i składowaniu (np. większy ciężar i podatność na stłuczki) powinny być uwzględnione w drugiej fazie rozwoju systemu.

System kaucyjny powinien obejmować wszystkich producentów

Czy system powinien być dobrowolny czy obowiązkowy?

System powinien obejmować wszystkich producentów – każdy na mocy ustawy powinien do niego przynależeć. Tak zresztą jest na wszystkich rynkach, gdzie taki system obowiązuje. Dobrowolność przyłączenia się do systemu może spowodować dysproporcje na półkach cenowych – firma, która zdecyduje się na linearny model, będzie mogła oferować produkty nieobjęte kaucją, co dla klienta końcowego oznaczać będzie tańszy produkt. Grozi to niezdrową konkurencją, która nigdy nie powinna mieć miejsca. System ma służyć przede wszystkim środowisku, a nie stanowić element walki rynkowej. Jego głównym celem jest zamknięty obieg opakowań jednorazowych – musimy jak najwięcej ich zebrać do recyklingu i ponownie wykorzystać w nowych opakowaniach.

Ilu operatorów zapewni dobre funkcjonowanie systemu?

Aby system mógł funkcjonować sprawnie i był przyjazny zarówno dla konsumentów, producentów jak i jednostek handlowych, musi być obsługiwany przez jednego operatora, wyłonionego przez producentów, być może także z udziałem handlu. To sprawi, że logistyka związana z obiegiem opakowań będzie dużo prostsza. Konsument będzie mógł zwrócić butelkę czy puszkę w każdym punkcie, producenci będą uwzględniać tę samą wysokość kaucji, więc zachowane zostaną zasady zdrowej konkurencji, a sprzedawcy oraz sieci handlowe nie będą musieli inwestować czasu i energii swoich pracowników w dodatkowe procesy związane z segregacją opakowań względem operatorów. Taki model możemy obserwować w zasadzie we wszystkich krajach, gdzie system funkcjonuje i gdzie jest planowany (np. w Rumunii).