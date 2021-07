Coca-Cola obniży zawartość cukru w produktach o 10% do 2025 r.

Coca-Cola zobowiązuje się obniżyć całkowitą zawartość cukru w swoich produktach

o dodatkowe 10% do 2025 r.

Autor: PP

Data: 06-07-2021, 15:41

Coca-Cola zmniejszy zawartość cukru w swoich napojach; fot. unsplash.com

– Jako Coca-Cola od wielu lat podejmujemy działania pomagające konsumentom kontrolować ilość spożywanych cukrów. Chcemy, aby dostęp do odpowiedniej informacji i świadomy wybór były dla nich jeszcze łatwiejsze – mówi Izabela Morawska, Poland Public Affairs Manager, Coca-Cola Poland Services. – Dużą wagę przywiązujemy do zmiany receptur naszych napojów, tak by zawierały mniej cukru oraz koncentrujemy się na wprowadzaniu wariantów zero - dodaje.

Coca-Cola ogranicza cukier

Jako jeden z liderów rynku, Coca-Cole bierze odpowiedzialność za wspieranie konsumentów w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów dla zbilansowanej diety na większą skalę. Od 2016 roku tylko w Europie Coca-Cola ograniczyła zawartość cukru odpowiednio o 25% w przypadku Fanty oraz o 33% w napojach Sprite. Ogólnie na rynku europejskim pojawiło się 380 nowych napojów o niskiej i zerowej zawartości cukru, a w ponad 280 napojach zmieniono formułę tak, aby zawierały mniej cukru. Obecnie aż 42% całej sprzedaży koncernu w Europie pochodzi z napojów niskokalorycznych lub bezkalorycznych. W ostatnim czasie w Polsce również dokonano istotnych zmian w portfolio marek Kinley i Fanta wprowadzając: Kinley Yuzu Tonic Zero, Kinley Zero Mandarin oraz Fanta Orange Zero i Fanta Shokata Zero. Dodatkowo na rynku polskim pojawiły się produkty AHA, czyli zupełna nowość w kategorii napojów – woda z bąbelkami i naturalnymi aromatami, bez cukru i słodzików.

Poza reformulacją już znanych i wprowadzaniem nowych produktów, Coca-Cola podejmuje dodatkowe działania, które mają umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Od 2019 roku, między innymi w Polsce, firma testuje nowe, dobrowolne, kolorowe oznaczenia wartości odżywczej i kaloryczności napojów, oparte na systemie świateł ulicznych. Znakowanie to informuje z przodu opakowania, czy dany produkt ma wysoką (czerwony), średnią (pomarańczowy), czy niską (zielony) zawartość cukrów, tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych i soli w odniesieniu do przeciętnego zapotrzebowania dorosłego człowieka na te składniki.

- Od lat inwestujemy w komunikację niskokalorycznych wariantów, stale zwiększamy również dostępność napojów w małych opakowaniach, które pomagają kontrolować wielkość spożywanych porcji. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy i wspieramy zobowiązanie UNESDA do zmniejszenia średniej ilości cukrów dodanych o kolejne 10% – dodaje Izabela Morawska.

Po osiągnięciu zakładanego zobowiązania firmy zjednoczone w ramach Europejskiej Organizacji Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA) obniżą średnią zawartość cukrów aż o 33% w porównaniu do roku 2000 (12% redukcji cukru i kalorii osiągnięto w latach 2000–2015, lata 2015-2019 to kolejne zmniejszenie o średnio 14,6%, zamiast 10% zakładanych).

Wyższy limit wieku dla reklamy

UNESDA, a tym samym Coca-Cola, podejmują jeszcze jedno zobowiązanie, związane z reklamą produktów do dzieci. Obecnie w Europie działania marketingowe dotyczące słodkich napojów nie mogą być kierowane do dzieci w wieku poniżej 12 lat, jeżeli ta grupa wiekowa stanowi ponad 35% publiczności danego kanału czy medium. Coca-Cola stosuje tę zasadę już ponad pół wieku, bo od 1956 r. W ramach najnowszego zobowiązania, granica ta zostaje podniesiona do 13 lat, a próg udziału dzieci do lat 13 w publiczności zostanie obniżony do 30%. W praktyce, jeszcze mniej małych dzieci będzie mieć bezpośredni dostęp do reklamy napojów bezalkoholowych. W Polsce, firma jest również sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy, opracowanego przez Radę Reklamy oraz branżowych „Standardów reklamy żywności skierowanej do dzieci”, zgodność z którymi jest regularnie weryfikowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ostatni monitoring za rok 2020 przeprowadzony przez KRRiT pokazał, że skuteczność tej samoregulacji wynosi niemal 100%.