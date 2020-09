Coca-Cola opublikowała raport CSR 2019. W Polsce zatrudnia już ponad 2 000 osób

Mondelez z marką Delicje dołącza do programu zrównoważonego pozyskiwania pszenicy Harmony

– Nasza marka towarzyszy Polakom już od blisko 30 lat. Czujemy się częścią tej społeczności. To właśnie tutaj zatrudniamy, inwestujemy, produkujemy i odprowadzamy podatki – nawet 2,95 mld złotych rocznie. Nieustannie dążymy do naszej ambicji „Świata bez odpadów”, wspieramy rozwój zawodowy kobiet i młodzieży oraz wspólnie ze społecznościami lokalnymi zmieniamy nasze otoczenie na lepsze. Nie jesteśmy tylko producentem napojów. Dokonujemy realnych zmian. Z uwagą słuchamy naszych interesariuszy, aby wyzwania, przez którymi stoją dziś firmy i organizacje, przekuwać w rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej – powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Do omawianych w raporcie, kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju należą:

Działania na rzecz środowiska naturalnego

· Niemal 100% opakowań wprowadzanych na rynek w Polsce przez system Coca-Cola nadaje się do recyklingu. W 2019 r. firma zabrała i poddała recyklingowi prawie 60% opakowań, które trafiły do konsumentów.

· Blisko 50% energii elektrycznej wykorzystanej przez firmę w 2019 r. pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

· Ponad 34 tony surowców zebrały do tej pory recyklomaty, które firma postawiła w 10 lokalizacjach w Warszawie. W ramach konkursu „Świat bez odpadów - Recyklomat w Twojej gminie” firma przekaże kolejne 7 recyklomatów gminom w całej Polsce.

· Ponad 6 500 to liczba energooszczędnych lodówek, które Coca-Cola przekazała swoim klientom na miejsce tych, których cykl życia dobiegł końca. Dzięki temu zaoszczędziła energię, jaką wytwarza średnio 57 tys. żarówek o mocy 60W, świecących przez cały rok.

Zaangażowanie społeczne

· Już 400 000 kobiet w Polsce zostało przeszkolonych w ramach programu Sukces To Ja we współpracy firmy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką. Ponad 100 000 młodych osób skorzystało z kolei w 2019 r. z platformy edukacyjnej YEP. To około 15% wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce.

· 2 500 godzin przeznaczyli w 2019 r. pracownicy spółek Coca-Cola, działając na rzecz lokalnych społeczności.

· 200 000 zł to grant, który otrzymały start-upy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE, do którego firma dołączyła w 2019 r.