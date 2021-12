Coca-Cola: przedświąteczna promocja w ramach podcastowego serialu

6 grudnia na kanałach Coca-Cola na Spotify i YouTube odbędzie się premiera 4-odcinkowego świątecznego serialu podcastowego, wyprodukowanego przez Coca-Colę.

Świąteczny serial podcastowy wyprodukowany przez Coca-Colę; fot. mat.pras.

"Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania", to wielowątkowa opowieść o losach barwnych postaci, których spotkania związane są ze Świętami. Głównym motywem serialu są losy miłości Szymona i Joanny, w role których wcielili się Dawid Ogrodnik oraz Marta Żmuda Trzebiatowska. Akcja serialu toczy się w dwóch perspektywach czasowych – 2005 i 2021 roku, a kolejne „podróże w czasie”, w które zabierany jest słuchacz, pozwolą odkryć niezwykłą historię pełną magii, tajemnicy i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Świąteczny serial podcastowy Coca-Coli

Komediowy wątek opowieści tworzą działania trójki gangsterów, granych przez Cezarego Pazurę, Sebastiana Stankiewicza i Rafała Zawieruchę, którzy usiłują przejąć zakład zegarmistrzowski prowadzony w Sopocie przez ojca Szymona, w rolę którego wcielił się Piotr Fronczewski. Plejadę gwiazd serialu uzupełniają: Danuta Stenka, Karolina Bacia, Joanna Kuberska, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Kania Grochowska, Marek Barbasiewicz, Sławomir Pacek, Krzysztof Wakuliński, Kuba Strach, a także znana youtuberka i influencerka Julia Kostera. Narratorem całej historii jest Maciej Gudowski.

Za scenariusz i reżyserię podcastu odpowiada Wojciech Kukuła, zaś muzykę do serialu stworzył Daniel Spaleniak, kompozytor i producent znany m.in. z oprawy muzycznej do amerykańskich hitów Netflixa czy Hulu, takich jak Elementary, Ozark czy Shut Eye.

To pierwsza tego typu produkcja audio, o takiej skali, stworzona przez markę Coca-Cola. W dodatku dostępna całkowicie bezpłatnie na platformach streamingowych. Serial podcastowy jest jedną z odsłon globalnej strategii komunikacji Coca-Cola Real Magic, która ma zachęcać do szukania w sobie tego, co naprawdę magiczne.

Produkcją i realizacją wideo zajął się dom produkcyjny Paradoxmedia.pl. Autorką realizacji akustycznej jest Agnieszka Szczepańczyk. Za koncept kreatywny oraz kierownictwo produkcji odpowiadają Michał Chludziński z Inaczej Kolektyw. Obsługą komunikacji PR oraz działaniami z zakresu branded content zajęła się agencja Big Picture. Za zakup mediów odpowiedzialny jest dom mediowy Mediacom.