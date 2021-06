Coca-Cola traci przez Cristiano Ronaldo

Coca-Cola bardzo boleśnie odczuła apel Cristiano Ronaldo o picie wody połączony z odsunięciem butelek coli. Firma straciła ponad 4 mld dolarów.

Autor: Portalspozywczy.pl/Wprost.pl

Data: 16-06-2021, 10:02

Coca-Cola straciła przez Cristiano Ronaldo 4 mld dolarów. fot. za YouTube/shutterstock

Cristiano Ronaldo odsuwa Coca-Colę

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw.

Gest gwiazdora i idola wielu młodych ludzi, który miał miejsce w poniedziałek, wywołał prawdziwą lawinę na giełdzie.

Coca-Cola: Spadek akcji i wyceny

Jak pisze Wprost.pl, akcje Coca-Cola Company w mgnieniu oka straciły 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Może się wydawać, że to niedużo, ale przy skali firmy okazało się, że jej wycena spadła przez to o 4 miliardy dolarów.

Firma z wyceny w wysokości 242 mld dolarów spadła na poziom 238 mld dol. Na chwilę przed konferencją wykres giełdowy zdecydowanie szedł w górę.