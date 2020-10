Coca-Cola w papierowej butelce

W 2018 roku koncern Coca-Cola ogłosił globalną inicjatywę „Świat Bez Odpadów”, w ramach której zapowiedział, że do 2030 roku chce pomóc zebrać i poddać recyklingowi ekwiwalent wszystkich butelek i puszek trafiających do konsumenta. Firma zobowiązała się również, że do 2025 roku wszystkie jej opakowania na całym świecie w 100% będą nadawać się do recyklingu.

Idąc tym tropem, koncern kilka dni temu zaprezentował prototyp papierowej butelki – PlantBottle – która w 30% wytworzona jest z surowców pochodzenia roślinnego, a w 100% nadaje się do recyklingu. Jak zaznaczają przedstawiciele Coca-Coli, PlantBottle to na razie prototyp, zaś technologia wytwarzania papierowych butelek jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.