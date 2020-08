Coca-Cola wspiera gastronomię i rozdaje butelki kultowego napoju w restauracjach

Ostatnie miesiące mocno odcisnęły się na całej branży gastronomicznej. Po wielu trudnych momentach, dostosowaniu lokali do obecnych standardów i z całkowicie odświeżonym planem działania restauracje na nowo otwierają swoje drzwi dla klientów. Aby zachęcić gości do odwiedzania ulubionych lokali, Coca-Cola rozpoczyna akcję "Coca-Cola od nas. Na stronie internetowej otrzymać można kupon na darmowy napój i odebrać go w jednej z niemal 2 000 restauracji partnerskich Coca-Coli. Lista wszystkich lokali dostępna jest na stronie internetowej. Akcja potrwa trzy tygodnie. W ten sposób marka zachęca do odwiedzania lokalnych restauracji, ponieważ korzystanie z ich usług to najlepszy sposób, w jaki możemy pomóc branży gastronomicznej.

- Sektor HoReCa to jedna z branż, którą wybuch pandemii dotknął najbardziej. Nasi partnerzy włożyli wiele wysiłku w to, aby ponownie móc przyjmować gości. Mamy nadzieję, że ta akcja pomoże im sprawić, aby lokale znowu tętniły życiem – mówi Kaija Kevvai, Senior Brand Manager marki Coca-Cola w Polsce.