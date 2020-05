Coca-Cola wspiera przedsiębiorcze kobiety w czasie pandemii

Program dostarcza praktyczną wiedzę, dotyczącą budowania kariery i rozwoju własnego biznesu,

ale również zwiększa motywację i pewność siebie. Umożliwia kobietom skorzystanie z certyfikowanych kursów, porad ekspertów i licznych warsztatów – teraz dostępnych w szerszym zakresie on-line. Tylko w kwietniu w organizowanych webinarach wzięło udział 11 tysięcy użytkowniczek, które wyświetliło ponad 3177 godzin nagrań. Wydano także o 350% więcej certyfikatów z tytułu ukończenia kursów. W planach kolejne aktywizujące działania - intensywne 4-etapowe szkolenia dla biznesu oraz nowy program #SukcesKlub.

Trwająca epidemia z dnia na dzień wpłynęła na wszystkie sfery życia. Konieczność odnalezienia się w nowej, trudnej do przewidzenia sytuacji, stawia przed nami liczne wyzwania. W tym szczególnym momencie Coca-Cola, która od ponad 4 lat współpracuje z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką w ramach programu „Sukces to Ja”, aktywnie angażuje się w działania na rzecz wspierania i aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce. Dotychczasowe narzędzia do nauki i samorozwoju oraz zupełnie nowe rozwiązania i platformy zostały udostępnione on-line, co pozwala kobietom uzyskać wsparcie, pomoc jak również rozwijać swoje kompetencje bez konieczności wychodzenia z domu. Z programu „Sukces to JA” skorzystało już ponad 400 000 kobiet w Polsce.

- Trwająca pandemia zupełnie niespodziewanie zmieniła otaczająca nas rzeczywistość i sposób funkcjonowania. Wiele kobiet stanęło przed licznymi wyzwaniami, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze bardziej aktywnie je wspierać, motywować i dawać narzędzia, potrzebne do rozwoju i otwierania się na nowe możliwości. Program „Sukces to JA” zainicjowany przez Coca-Cola i Fundację Sukcesu Pisanego Szminką to bogata i kompleksowa propozycja warsztatów, kursów i porad ekspertów, które pozwolą kobietom poszerzyć kompetencje i zdobyć nową wiedzę. W trudnych momentach warto sięgnąć do aplikacji MyOla, która doradza użytkowniczkom, pomaga zrozumieć odczuwane emocje, ale też znaleźć chwilę dla siebie - mówi Anna Solarek, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.