Coca-Cola wspólnie z polskimi projektantami stworzyła kolekcję ubrań

Ubrania i akcesoria z kolekcji będą dostępne wyłącznie jako nagrody w loterii konsumenckiej – każdy będzie miał szansę na wygranie ich już od 2 marca! Kolekcję będzie można zobaczyć w 180 punktach w Polsce – w tym celu Coca-Cola nawiązała partnerstwo z multibrandową siecią salonów Sizeer.

– Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z takimi partnerami. Kolekcja, która powstała w wyniku wspólnych działań, jest oparta na wartościach, które podzielamy. Coca-Cola dąży do inspirowania konsumentów do wyrażania siebie, swojego smaku. Local Heroes są jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, wyznaczających trendy młodego pokolenia. Możliwość wyeksponowania kolekcji w salonach Sizeer to dla nas z kolei okazja do przybliżenia efektów naszej współpracy osobom aktywnie poszukującym stylizacji na nadchodzący sezon. Tegoroczna kooperacja zaostrzyła nasz apetyt na kolejne projekty, widzimy jak duży wpływ miała marka Coca-Cola na popkulturę również w Polsce. Narodziło się wiele pomysłów, które mamy nadzieję zrealizować w przyszłości – powiedziała Urszula Czerniawska, Brand Manager Coca-Cola.

W skład kolekcji Coca-Cola x Local Heroes wchodzi siedem elementów: dwa t-shirty, dwie bluzy, kurtka bomberka, skarpetki oraz nerka. Pojawiające się na ubraniach wzory, w tym duże, intensywnie zabarwione płomienie, nawiązują do wizji marek, których celem jest zachęcanie do przełamywania barier i eksponowania indywidualnego poczucia estetyki. Local Heroes opracowując projekty, inspirowało się różnymi wariantami logotypu marki. Cała kolekcja nawiązuje do ponadczasowego stylu vintage, rodem z lat 90.

Premiera kolekcji odbyła się 27 lutego 2020 roku na parkingu przy ul. Woronicza. Lokalizacja imprezy, atrakcje oraz atmosfera, tworzona dzięki muzyce i scenografii, podkreśliły ważne dla Local Heroes i Coca-Coli przesłanie: #ExpressYourTaste. Na wydarzeniu nie zabrakło twarzy kampanii: Karoliny Pisarek, Nikodema Rozbickiego i Smolastego – indywidualistów z różnych obszarów kultury. Influencerów łączą światy ważne dla marki: mody, filmu oraz muzyki. Każdy z nich przyciąga zainteresowanie setek tysięcy osób. Na potrzeby kampanii z influencerami zrealizowano sesję zdjęciową.

Już od 2 marca ubrania i akcesoria będzie można wygrać w loterii konsumenckiej. Zgłoszenia odbywać się będą przez Messengera Coca-Cola.