Coca-Cola wystartowała ze świąteczną kampanią

Coca-Cola wystartowała z kampanią „Real Magic at Christmas”. Działania realizowane są w ramach globalnej platformy marketingowej marki Coca-Cola „Real Magic”.

Data: 15-11-2021, 12:06

Coca-Cola wystartowała z kampanią „Real Magic at Christmas” / fot. materiały prasowe

- To nasza pierwsza kampania bożonarodzeniowa w zgodzie z „Real Magic”, czyli nową filozofią marki Coca-Cola. Od zawsze wierzyliśmy w magię Świąt, a w tym roku kładziemy nacisk na to, by pokazać, jak ten czas zbliża ludzi. Postawiliśmy na prosty i podnoszący na duchu przekaz, który ukazuje proces jednoczenia się przy okazji Świąt, a także przedstawia pozytywne nastawienie do drugiego człowieka oraz empatię, jaką powinniśmy się darzyć. Chcemy tym samym przypomnieć, że wszystkim, czego potrzebujemy, by Święta były pełne magii są chwile, które dzielimy z innymi ludźmi i naszymi bliskimi - powiedział Manolo Arroyo, Global Chief Marketing Officer.

Za produkcję wideo odpowiada agencja dentsuMB UK, a wyreżyserował go Sam Brown z Rogue Films. Materiał dostępny jest na ponad 90 rynkach na całym świecie. W Polsce dostępne są jego skrócone formy 15-, 30- i 60-sekundowe:

Ponadto Coca-Cola planuje stworzyć dwa dodatkowe, 20-sekundowe filmiki, w których wystąpią inni bohaterowie głównego wideo, prezentując różne bożonarodzeniowe historie.

Cezary Pazura w świątecznej kampanii Coca-Coli

W Polsce, w kampanię „Prawdziwa Magia Świąt” zaangażowano jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju – Cezarego Pazurę, który wspiera działania digital w kanałach marki Coca-Cola i swoich. Poza tym, zaangażowanie Cezarego Pazury w projekt uwzględnia udział w wyjątkowej aktywacji skierowanej do konsumentów. To loteria, w której do wygrania jest m.in. udział w kulinarnym warsztacie z aktorem oraz profesjonalnym kucharzem. Zwycięzca może wziąć ze sobą swoich najbliższych lub grupę przyjaciół.



Wśród nagród znajduje się również 6 Magicznych Prezentów, których zawartość będzie się zmieniać co tydzień. Jedyne, co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie, to kupić ulubiony napój Coca-Cola, wpisać kod spod nakrętki w aplikacji Coca-Cola i sprawdzić czy okazał się wygraną.



Polską wersję reklamy przygotował McCANN Poland. Za realizację działań digital odpowiada agencja LiquidThread. Za aktywności BTL i organizację promocji konsumenckiej odpowiedzialna jest agencja Fortis, a obsługą PR zajmuje się agencja Big Picture.