Coca-Cola z nową identyfikację wizualną opakowań napoju

Punktem wyjścia do stworzenia nowej szaty graficznej był charakterystyczny, czerwony kolor, od lat pozostający wizytówką marki Coca-Cola. Nawigację między ulubionymi wariantami zapewni natomiast logo – rozpoznawalny na całym świecie napis w stylu spencerskim. Za opakowaniem z wyrazistym, białym logo niezmiennie stać będzie niepowtarzalny smak Coca-Cola Original. Logo w kolorze czarnym, z dodatkowym oznaczeniem „zero cukru”, będzie zaś kierunkowskazem dla osób poszukujących orzeźwienia bez cukru i kalorii. Zmiany docelowo obejmą wszystkie napoje z portfolio Coca-Cola. Po wprowadzeniu rebrandingu Coca-Cola Zero Cukru, nowe opakowania Coca-Cola Original mają pojawić się na sklepowych półkach jeszcze w 2021 r., zaś opakowania wariantów smakowych – w 2022 r.

Coca-Cola Zero Cukru ma nową recepturę

- Nowa receptura jest wynikiem wielu lat nieustannej pracy, by miłośnicy Coca-Coli mogli cieszyć się ulubionym smakiem niezależnie od tego, czy sięgają po wariant Original, czy ten bez dodatku cukru. Jest także związana z naszą ambicją doskonalenia receptur i wdrażania innowacji, by oferować konsumentom jeszcze lepsze napoje o niskiej zawartości cukru. Jesteśmy przekonani, że nowa Coca-Cola Zero Cukru będzie cieszyć się popularnością zarówno wśród dotychczasowych fanów wariantu bez cukru, jak i osób sięgających zwykle po Coca-Cola Original, które szukają opcji bez kalorii - komentuje Natalia Stroe, Dyrektor Generalna dla Polski i Krajów Bałtyckich, Coca-Cola Poland Services.

Zmianie receptury towarzyszy kampania reklamowa pod przewrotnym hasłem: Najlepsza Coca-Cola ever? Zachęca do debaty i próbowania nowej Coca-Coli Zero Cukru – w końcu, by przekonać się, czy to „najlepsza Coca-Cola ever?”, musimy najpierw spróbować! Kampania swoim zakresem obejmuje spot telewizyjny, nośniki OOH, działania digital, komunikację w mediach społecznościowych i na kanałach influencerów, aktywności w sklepach oraz komunikację PR. Globalna kampania została opracowana we współpracy z Mercado McCann. Za realizację lokalnej kampanii „Najlepsza Coca-Cola ever?” odpowiadają: McCann Polska (działania ATL), LiquidThread (działania w digitalu i mediach społecznościowych), Mediacom (planowanie i zakup mediów), Fortis (działania reklamowe BTL) oraz 24/7Communication (działania PR).