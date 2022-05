Coca-Cola z nowatorską nakrętką. Ma być bardziej eko

Coca-Cola jako pierwszy producent wprowadziła nakrętki na stałe przymocowane do plastikowych butelek. Zmiana dotyczy całego portfolio Coca‑Coli w Wielkiej Brytanii.

Autor: AT

Data: 23-05-2022, 15:36

Coca-Cola jako pierwszy producent wprowadziła nakrętki przyczepione na stałe do butelki. fot. mat. pras.

Coca Cola wprowadza nowe nakrętki

Dołączone nakrętki do butelek Coca-Coli mają ułatwić utrzymanie wszystkich części opakowania razem, dzięki czemu łatwiej będzie zebrać i poddać recyklingowi każdą część butelki po napojach - zachęca koncern.

Producent zapewnia, że ​​przytwierdzenie nakrętki do butelki pomoże zwiększyć zbiórkę i recykling oraz zmniejszyć ilość śmieci.

Wszystkie butelki Coca‑Coli, w tym zakrętki, od wielu lat nadają się w 100 proc. do recyklingu, ale nie wszystkie są poddawane recyklingowi. Zakrętki do butelek są często wyrzucane.

Nasz innowacyjny nowy projekt oznacza, że ​​nakrętka pozostaje na miejscu po otwarciu butelki zmniejszając ryzyko jej wyrzucenia, jednocześnie zapewniając naszym klientom doświadczenie, które znają i kochają - informuje producent.

Jak Coca Cola będzie wprowadzać nowe nakrętki?

Nowe, dołączane nakrętki zostaną wprowadzone do butelek 1,5 l Fanta, Diet Coke i Coca‑Cola Zero Sugar. Zmiana ma zostać zakończona dla wszystkich plastikowych butelek w całej gamie Coca‑Cola Great Britain na początku 2024 roku.

Coca-Cola przekonuje, że dołączane nakrętki to kolejny krok w kierunku świata bez odpadów. Wcześniej w 2021 r. spółka osiągnęła cel polegający na stosowaniu w 100 proc. plastiku pochodzącego z recyklingu – z wyłączeniem nakrętek i etykiet – we wszystkich butelkach o pojemności 500 ml lub mniejszych sprzedawanych w Wielkiej Brytanii.

- Osiągnęliśmy to przed terminem, co pomogło zaoszczędzić około 29 000 ton plastiku rocznie - deklaruje producent.

Coca Cola o nowych przytwierdzanych nakrętkach

Jon Woods, dyrektor generalny Coca‑Coli w Wielkiej Brytanii ocenił, że nowe nakrętki to niewielka zmiana, która będzie miała duży wpływ na środowisko.

- Zapewni, że gdy konsumenci poddają recyklingowi nasze butelki, nie pozostanie żadna nakrętka. Jest to jeden z wielu kroków, które podejmujemy w kierunku naszego globalnego zobowiązania do pomocy w zbieraniu i recyklingu butelek lub puszki dla każdej sprzedanej butelki do 2025 r., w naszej podróży w kierunku świata bez odpadów. Jako największa na świecie firma produkująca napoje, zdajemy sobie sprawę, że odgrywamy wiodącą rolę w promowaniu innowacji i projektowania, aby produkować więcej wysokiej jakości plastiku z recyklingu, który można przerobić na nowe butelki - podsumował.